Umfrage: Italiener wollen sich aus dem Krieg raushalten

Rom – Eine Umfrage hat ergeben, dass sich die Mehrheit der Italiener aus dem Krieg in der Ukraine raushalten wollen.

Die Frage, ob sie auf der Seite der Ukraine stünden, wird von kaum mehr als der Hälfte der Italiener bejaht. Vor allem fällt aber ins Auge, dass die Entscheidung der Regierung Draghi, die Ukraine mit Waffen zu beliefern, nur von 29 Prozent der Interviewten geteilt wird. Auf den Konflikt angesprochen, zeigen sich 85 Prozent der Befragten über seine Folgen für Italien sehr besorgt, wobei von den Bürgern des Stiefelstaats besonders die wirtschaftlichen Konsequenzen des Kriegs gefürchtet werden.

Eine Umfrage des Umfrageinstituts „Ipsos“ verdeutlicht, dass die Italiener zwar mehrheitlich auf der Seite der Ukraine stehen, aber nichts mehr fürchten, als in diesen Krieg hineingezogen zu werden. Trotz der Invasion und der schrecklichen Bilder, die die italienische Öffentlichkeit erreichen, sind der Umfrage zufolge nicht einmal sechs von zehn Italienern auf der Seite der Ukraine. Fünf Prozent der Befragten sehen sogar kein Problem darin, anzugeben, auf der Seite Russlands zu stehen. 38 Prozent der Interviewten geben hingegen an, „neutral“ zu sein.

Zu diesem Gesamtbild passt auch, dass die Frage, ob die Sanktionen beibehalten werden sollen, nur von der Hälfte bejaht wird. Ein knappes Drittel der Interviewten – 32 Prozent – vertritt die Ansicht, die Sanktionen nach und nach zurückzunehmen. Gegenüber den ersten Kriegswochen nimmt der Anteil jener, die die Sanktionen ablehnen, sogar immer stärker zu. Der Anteil jener, die die Regierung dazu aufrufen, auf die Sanktionen zu beharren, beträgt hingegen nur 28 Prozent. Ein ähnlicher Prozentsatz spricht sich dafür aus, dass Italien „neutral“ bleiben solle.

Im Gegensatz zur offiziellen Politik der Regierung würde es die Hälfte der Italiener vorziehen, sich nicht in den Konflikt einzumischen. 48 Prozent der befragten Italiener lehnen in diesem Sinne auch Waffenlieferungen ab. Nur 29 Prozent der Italiener stimmen der Lieferungen von Waffen an die Ukraine zu. Die Hälfte der Italiener teilt die Ansicht, dass der Krieg eine Angelegenheit zwischen Russland und der Ukraine bleiben oder sich allenfalls auf andere osteuropäische Länder ausweiten wird. 45 Prozent der Interviewten halten den Einsatz von Atomwaffen für unwahrscheinlich.

Auf den Konflikt angesprochen, zeigen sich 85 Prozent der Befragten über seine Folgen für Italien sehr besorgt, wobei von den Bürgern des Stiefelstaats besonders die wirtschaftlichen Konsequenzen des Kriegs – darunter vor allem die gestiegenen Energiekosten und die daraus folgende Gefahr für die Wirtschaft und die Sicherheit der Arbeitsplätze – gefürchtet werden.

Politischen Beobachtern zufolge sorgen die Ergebnisse der Umfrage, die für plausibel gehalten werden, in den römischen Regierungsparteien für helle Aufregung. Sollten die Sanktionen immer schwerer auf den Italienern lasten – so die Befürchtung –, könnte der aus der Bevölkerung kommende Druck, die Regierung zu einem Kurswechsel zu zwingen, stark ansteigen.