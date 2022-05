Unfassbar: Mann löscht fast seine gesamte Familie aus

Strage familiare a Samarate, in provincia di Varese

Strage familiare a Samarate, in provincia di VareseA Samarate, in provincia di Varese, un uomo ha ucciso la moglie e la figlia sedicenne e ha ferito gravemente il figlio. Poi ha tentato il suicidioL'inviato Alvise Losi per il Tg3 delle 19 del 4 maggio 2022

