Unglaublich: Auf dem Strand von Wildschwein gebissen

Genua/Sturla – Der Strand von Sturla, einem Stadtteil von Genua, ist zum Schauplatz einer unglaublichen Begebenheit geworden.

Als eine Strandbesucherin am frühen Abend ihre von zu Hause mitgebrachten belegten Brötchen essen wollte, wurde sie plötzlich von einem Wildschwein angegriffen. Das offenbar hungrige Tier, das es auf das „Abendessen“ abgesehen hatte, biss die Frau, die sich gegen den Raub wehrte, in die Hand. Die Frau stand nach dem Angriff unter Schock und musste das Krankenhaus aufsuchen. Das Opfer, das die Behörden dazu auffordert, gegen die Wildschweinplage endlich etwas zu unternehmen, postete diesen unglaublichen „Überfall“ später auf Facebook.

Am frühen Freitagabend wollte die 57-jährige Versicherungsangestellte Rossana Padoan Falcone ihre Arbeitswoche auf dem bei den Genuesen sehr beliebten Strand „Spiaggia di Vernazzola“ in Sturla ausklingen lassen. Nach einem langen Arbeitstag lag sie auf dem Strand und genoss die Meeresbrise. Für den kleinen Hunger hatte sie einige kleine belegte Brötchen vorbereitet, die in ihrer Strandtasche verstaut waren. Gerade als sie gegen 20.00 Uhr dabei war, eines der Brötchen zu essen, tauchte neben ihr plötzlich ein großes Wildschwein auf. Rossana Padoan erschrak, blieb aber, um das Tier nicht zu provozieren, völlig ruhig.

Das offenbar hungrige Tier, das es auf das „Abendessen“ abgesehen hatte, griff aber sofort an und wollte die ganze Tasche an sich reißen. Als sich die 57-Jährige dagegen wehrte, wurde sie vom Wildschwein in die Hand gebissen. Rossana Padoan schrie. Während einige Strandgäste das Weite suchten, zeigte eine Frau Mut und vertrieb das Wildschwein. Sie leistete der 57-Jährigen Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte.

Rossana Padoan wurde in die Notaufnahme des Krankenhauses „San Martino“ von Genua gebracht, wo ihr nach der Versorgung ihrer Handwunde zuerst eine Tetanus- und anschließend eine Tollwutspritze verabreicht wurden. Außerdem wurde ihr ein dreimal täglich einzunehmendes Antibiotikum verschrieben.

Auf ihrer Facebook-Seite machte Rossana Padoan Falcone ihrem Ärger Luft. „Es ist nicht länger hinnehmbar, dass Strandgäste einem solchen Risiko ausgesetzt werden. Bis wenige Minuten vor dem Angriff befand sich in meiner Nähe ein Paar mit einem Baby im Kinderwagen. Was wäre passiert, wenn das Tier das Baby gebissen hätte? Zudem ist der Strand für Behinderte zugänglich. Warum sollte man sie in Gefahr bringen? Auch wenn es sich um einen frei zugänglichen, öffentlichen Strand handelt, ist es wichtig, dass er überwacht wird. Ich glaube, dass die Wildschweinplage immer stärker ausartet“, erzählt die 57-Jährige auf Facebook.

Rossana Padoan Falcone fordert die Stadtgemeinde Genua und alle zuständigen Behörden zu entschlossenem Handeln auf.

Die „Spiaggia di Vernazzola“ steht bei den Wildschweinen, die am Meer auf Nahrungssuche gehen und versuchen, den Strandgästen mitgebrachtes Essen abzujagen, schon seit Längerem hoch im Kurs. Erst im Mai wurde in den sozialen Netzwerken ein Video gepostet, das ein Wildschwein dabei zeigt, wie es erfolgreich aus einem Rucksack ein belegtes Brot raubt und es wenige Meter von den Badegästen entfernt verzehrt. Auch in diesem Fall folgten Proteste und Aufforderungen, den wilden Schweinen endlich den Garaus zu machen.

Nicht zuletzt aufgrund der Gefahr, die von der Schweinepest ausgeht, genehmigte die Regierung Maßnahmen zur Keulung der sich rasch vermehrenden Wildschweine. „Wir haben alle Regionen dazu aufgefordert, Pläne für eine deutliche Reduzierung der Wildschweinbestände, in einigen Regionen um bis zu 50 Prozent, auszuarbeiten. Ich hoffe, dass das Gesetzesdekret, das eine Verlängerung der Jagdzeit von drei auf fünf Monate vorsieht, bald verabschiedet werden kann“, erklärte Gesundheitsstaatssekretär Andrea Costa anlässlich der Vorstellung der Maßnahmen, die die Regierung zur Ausrottung der Schweinepest plant.

Besorgniserregend sind auch die Schäden, die die Wildschweine in der Landwirtschaft anrichten.