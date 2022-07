Unglaublich: “Gletscher mit Dynamit gesprengt”

Canazei – Selbst die furchtbare Tragödie auf der Marmolada, die bisher neun Menschen das Leben gekostet hat, hält Verschwörungstheoretiker nicht davon ab, diese Katastrophe für ihre Fakenews zu missbrauchen.

Ähnlich wie im Fall der Dürre, von der die Anhänger der „No-siccità-Bewegung“ glauben, dass sie in Wirklichkeit nicht existiere oder nur künstlich hervorgerufen werde, verbreiten verschiedene Verschwörungstheoretiker ihre These, dass der Gletscher in Wirklichkeit gesprengt worden sei.

Für die Anhänger dieser verqueren Ansichten liegen die Gründe auf der Hand. Genauso wie die „Dürre-Leugner“ glauben auch jene, die von einer künstlich ausgelösten Katastrophe ausgehen, dass die Regierung damit bezwecke, die Menschen in ständiger Alarmbereitschaft zu halten und vom „Versagen der Impfstoffe“ abzulenken.

Ähnlich wie die „No-sic“, wie die „Dürre-Leugner“ von den italienischen Medien getauft wurden, findet sich in den sozialen Netzwerken – vor allem auf Telegram – eine genügend große Anzahl von Menschen, die die offizielle Erklärung für den Gletscherabbruch an der Marmolada – das vom Klimawandel verursachte rapide Schmelzen des Gletschers – für viel zu banal halten. Sie glauben, dass hinter dieser Tragödie viel mehr stecke.

„Sie haben den Schwachsinn über Covid-19, über die Impfung und über den Krieg in der Ukraine geglaubt. Meint hier jemand wirklich, dass sie den Schwachsinn über den Klimawandel nicht glauben werden?“, fragt ein Nutzer auf Facebook, der diesen Satz zusammen mit dem Bild einer Schafherde postet. „Wacht auf, jeden Tag wird euch ein Fake-Notstand untergeschoben, um euch zu Unterworfenen und Schafen zu machen! Ihr Ziel ist nicht eure Rettung, sondern euer Geld“, pflichtet dem ersten Nutzer ein „Kollege“ bei.

Aber es gibt auch diejenigen, die noch weiter gehen. Die Tragödie auf der Marmolada hätte nicht nur nichts mit dem Klimawandel zu tun, sondern sei geradezu inszeniert worden, um „die Angst vor dem Anstieg der globalen Temperatur zu nähren“. Den Anhängern dieser verqueren Theorie zufolge sei der Gletscherabbruch geschehen, weil „Personen, die die Interessen der Regierung und der neuen Weltordnung vertreten, den Gletscher mit Dynamit gesprengt“ hätten. Bei ihnen handle es sich um „dieselben berüchtigten Machthaber, die die einfachen Bürger dazu zwingen, sich gefälschte und gesundheitsgefährdende Impfstoffe injizieren“ zu lassen.

Der sardische Publizist Davide Zedda gehört beispielsweise auch zu jenen, die meinen, dass der Gletscherabbruch durch Sprengung künstlich hervorgerufen worden sei. Davide Zedda, der auch die Dürre für inexistent hält, glaubt, dass der Gletscher gesprengt worden sei, um das Wasser zu privatisieren. Wie er in seinem Post auf Telegram aber selbst zugibt, fehlen für seine Ansicht derzeit noch jegliche Beweise.

Diesen Verschwörungstheoretikern, die sich über einen Mangel an Anhängern nicht beklagen können, scheint mit nur wenigen „Glaubenssätzen“ das Kunststück zu gelingen, den Gletscherabbruch an der Marmolada mit der Dürre, den Impfstoffen, dem Krieg in der Ukraine und der neuen Weltordnung in Verbindung zu bringen. Bei diesen „Gedankengängen“ verwundert es nicht, dass die Chemtrails nicht fehlen. Die Verschwörungstheorie, dass den Kondensstreifen, die von den Flugzeugen erzeugt werden, zu verschiedenen Zwecken Chemikalien zugesetzt werden, wurde in der Tat immer wieder vorgebracht.

„Es gibt eine absichtlich herbeigeführte Dürre und chemische Spuren in Hülle und Fülle. Sie können es regnen lassen oder uns der Dürre aussetzen. Aber all das dient entweder dazu, den gefakten Klimawandel zu pushen, einen Notstand zu schaffen oder die Landwirtschaft in den Ruin zu treiben. Seht euch den Himmel an“, so ein Kommentar auf Facebook. „Während des Lockdowns, als alle Flugzeuge am Boden waren, regnete und schneite es immer wieder. Ein Zufall? Ich glaube es nicht“, stimmt ihm ein anderer Kommentator zu.

Um ihren Thesen mehr Seriosität zu verleihen, schrecken die Verschwörungstheoretiker nicht davor zurück, solche Informationen „Journalisten“ zuzuschreiben. Eine kurze Netzrecherche offenbart aber sehr schnell, dass diese Namen in Wirklichkeit nicht existieren und alle „Theorien“ aus denselben Quellen stammen, die beim Verbreiten von Fake News bereits während der Pandemie und der Impfkampagne besonders aktiv waren.

Wie die „Dürre-Leugner“ stoßen auch jene, die glauben, dass der Gletscherabbruch an der Marmolada künstlich verursacht worden sei, im Netz auf heftigen Widerspruch. „Wann werden diese Querköpfe glauben, dass es für Pandemien und für einen Gletscherabbruch plausible wissenschaftliche Erklärungen gibt?“, fragt sich ein irritierter Beobachter.