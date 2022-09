Unglaublich: Passanten schieben Krankenwagen zum Hubschrauber

Lipari/Panarea – Ausgerechnet mit einer Patientin an Bord und während der Fahrt zum Hubschrauberlandeplatz der Insel Panarea blieb der kleine, für die engen Straßen der Insel geeignete, elektrische Ambulanzwagen kurz vor dem Ziel mitten auf der Straße stehen. Da sein Akku vollkommen leer war, waren Passanten sowie Freunde und Verwandte der Patientin gezwungen, den Krankenwagen bis zum Hubschrauber zu schieben.

Ein Passant nahm die ganze Szene mit seinem Smartphone auf. Die schlechten Rettungsbedingungen lösten bei den Inselbewohnern große Verärgerung aus. Die Tatsache, dass der Batterie des Krankenwagens kurz vor dem Landeplatz der Saft ausging und der Rettungshubschrauber vier Stunden Verspätung hatte, wird von den Einwohnern von Panarea hart kritisiert.

Ein am Samstagabend auf Panarea – eine Insel, die zur Gruppe der Äolischen Inseln nördlich von Sizilien und westlich von Kalabrien gehört – erfolgter Rettungseinsatz war von schier unglaublichen Pannen geprägt, die leicht auch zu einer Tragödie hätten führen können. Während der E-Rettungswagen der Insel mit leerem Akku kurz vor dem Ziel den Geist aufgab, traf der von Palermo kommende Rettungshubschrauber erst mit vierstündiger Verspätung ein.

Am Samstagabend gegen 19.00 Uhr wandte sich eine Frau, die unter hohem Fieber und starken Darmbeschwerden litt, an den örtlichen Arzt. Dieser erachtete die medizinische Lage der Patientin als sehr ernst und verfügte die Einweisung in ein Krankenhaus auf Sizilien. Er forderte den für die engen Straßen der Insel geeigneten elektrischen Krankenwagen an, um die Patientin zum Hubschrauberlandeplatz zu bringen.

Die Fahrt mit dem elektrischen Krankenwagen fand jedoch kurz vor dem Hubschrauberlandeplatz ein jähes Ende. Vermutlich weil im Patientenbereich des Elektrofahrzeugs die Lichter eingeschaltet geblieben waren, ging der Akku des kleinen Rettungswagens kurz vor dem Ziel der Saft aus. Um die Patientin mit dem elektrischen Ambulanzwagen bis zum Landeplatz zu bringen, waren Passanten, Freunde und Verwandte der Patientin gezwungen, ihn bis dorthin zu schieben. Mit vereinten Kräften gelang es, die fehlende Strecke zurückzulegen.

Das war aber noch nicht alles. Da einer der wenigen verfügbaren Rettungshubschrauber, die auch einen Nachteinsatz bewältigen können, an einem anderen Einsatz beteiligt war, traf der Hubschrauber mit rund vierstündiger Verspätung auf Panarea ein, sodass die Patientin erst nach 23.00 Uhr das Krankenhaus von Messina erreichte. Dort wurde sie wegen einer fiebrigen Magen-Darm-Erkrankung stationär aufgenommen.

Zum großen Glück für die Patientin erwies sich der medizinische Notfall als weniger dringend, als er im ersten Moment schien, sodass die stundenlange Verspätung für sie keine negativen Folgen haben dürfte. Der von zahlreichen Pannen gekennzeichnete Rettungseinsatz löste aber bei den Angehörigen der Frau und bei den Inselbewohnern allgemein große Verärgerung aus. Sie beschwerten sich lautstark über die schlechten Rettungsbedingungen und das Fehlen einer ausreichenden Anzahl von Nachthubschraubern, von denen es in ganz Sizilien nur drei geben soll.

„Ich will keinen Schuldigen finden, aber ich möchte, dass wir Inselbewohner uns zusammen mit dem Bürgermeister und den Ärzten an einen Tisch setzen und eine Lösung finden, um diese untragbare Lage in den Griff zu bekommen“, schrieb ein Neffe der Patientin auf Facebook. In diesem Zusammenhang sprach der junge Mann nicht nur die leere Batterie des Krankenwagens, sondern auch die mangelnde Beleuchtung und die zerrissene Windhose des Hubschrauberlandeplatzes der Insel an.

Den Inselbewohnern zufolge ist auch der kürzlich überholte elektrische Krankenwagen seit seiner Rückkehr auf die Insel vor weniger als einem Monat nicht mehr besonders leistungsfähig. Das Einschalten des Abblendlichts würde dazu führen, dass das Fahrzeug in den Schutzmodus geht, sich abschaltet und sich nicht mehr starten lässt. Der Krankenwagen wurde für eine erneute Überholung nach Sizilien gebracht, von wo er Anfang der Woche mit der Fähre wieder nach Panarea gebracht wurde.

Der Bürgermeister der Gemeinde der Äolischen Inseln, Riccardo Gullo, der die Entwicklung der Lage verfolgt, verpflichtete sich, dafür zu sorgen, dass sich solche Pannen nicht mehr wiederholen.