Unglaublich: Riesige Strände säumen den Gardasee

Garda/Sirmione/Riva – Das historische Niedrigwasser, das nicht nur auf die mangelnden Niederschläge und den schneearmen Winter, sondern auch auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass der Gardasee als „Wasserspeicher“ benutzt wird, um die Wassernot im Podelta zu lindern, führt heuer dazu, dass den See riesige Strände säumen.

Wie die Trentiner Tageszeitung „L’Adige“ schreibt, ist der flachere südliche Teil des Sees von diesem Phänomen zwar stärker betroffen, aber auch bei Riva del Garda und Torbole haben die Strände deutlichen Zuwachs bekommen. Besonders stark verändert hat sich die von Felsen und Klippen gesäumte Halbinsel von Sirmione. Unterhalb der „Grotte di Catullo“ haben sich breite weiße, trockene und felsige Strände gebildet.

Man kann dem Gardasee gegenüber den Pegelständen normaler Jahre nicht einfach fast einen Meter Wasser wegnehmen und glauben, dass dies nicht Auswirkungen auf den See habe. Auch wenn es sich beim Gardasee, der eine Fläche von 370 Quadratkilometern, ein Volumen von 49,3 Kubikkilometern und eine maximale Tiefe von 346 Metern aufweist, um das größte Süßwasserbecken Italiens handelt, macht sich an seinen Ufern die Dürre und die „Hilfe“ für den notleidenden Po deutlich bemerkbar.

Die etwa 80 Zentimeter Wasser, die im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt fehlen, haben zur Folge, dass besonders an seinen südlicheren Ufern der See mehrere Meter zurückgewichen ist. Die berühmte Isola dei Conigli – die Kanincheninsel – bei Manerba ist heuer sogar leicht zu Fuß erreichbar. Besonders stark verändert hat sich die von Felsen und Klippen gesäumte Halbinsel von Sirmione. Unterhalb der „Grotte di Catullo“ haben sich breite weiße, trockene und felsige Strände gebildet. Generell sind in den Gardaseegemeinden, die zu den Provinzen von Verona und Brescia gehören, die Strände gleich um mehrere Meter breiter geworden.

Dies erfreut zwar die Touristen, die so für ihr sommerliches Strandleben viel Platz hinzugewonnen haben, stellt aber für das Ökosystem des Gardasees eine große Gefahr dar. Ein Problem ist, dass viele Fischarten die Uferzonen des Sees heuer nicht als Laichplätze nutzen können. Das Gleiche gilt für einige charakteristische Schilfgebiete, die entweder bereits trockengefallen sind oder auszutrocknen drohen. Diese Feuchtgebiete beherbergen seltene Tierarten, deren Überleben durch das Verschwinden dieser geschützten Schilfzonen gefährdet wird.

Andere Auswirkungen des tiefen Pegelstandes des Sees sind zwar unangenehm, fügen der Gardaseefauna aber zumindest keinen Schaden zu. Das flache Wasser in den Häfen lässt zu, dass seit langer Zeit tief am Boden liegender Müll erneut sichtbar wird. Zudem verursachen Algen, die im seichten Wasser oder am Ufer verrotten, unangenehme Gerüche.

Weit gefährlicher ist, dass viele Touristen, aber auch Einheimische die neu entstandenen Untiefen unterschätzen. Es ist zwar nicht wahr, dass wie eine bekannte deutsche Zeitschrift geschrieben hat, dass nicht mehr in den See getaucht werden könne, weil er zu flach sei, aber der niedrige Wasserstand des Gardasees bedingt heuer, dass Stellen, an denen sonst auch aus größeren Höhen in den See getaucht werden kann, dies in diesem August lebensgefährlich ist. Um Unfälle zu verhindern, sind in diesem Sommer viele Anlegestellen geschlossen worden.

Mit großer Sorge blicken die Gardasee-Touristiker nach Deutschland. Mit Titeln der „Bild“ wie „Rekord-Dürre schrumpft Gardasee“ scheinen gleich mehrere bundesdeutsche Medien die Angst der Deutschen um „ihren“ Lieblingssee zu schüren. Einige Tourismustreibende haben neben der Initiierung einer Informations- und Werbekampagne sogar vorgeschlagen, in München ein eigenes Pressebüro zu eröffnen.

Die Sorge der Touristiker um ihren Umsatz und ihre Nächtigungen ist aber unbegründet. In der Hochsaison des Jahres 2022 ist am Gardasee kaum ein Zimmer mehr zu haben. Den nackten Zahlen folgend nähert sich die Anzahl der Nächtigungen jener des Rekordjahrs 2019. Einige rechnen sogar damit, dass in einigen Orten dieser Rekord gebrochen werden wird. Besonders die deutschen Touristen, die sich über die weiten Strände und über die karibischen Wassertemperaturen des Gardasees freuen, haben die Liebe zu „ihrem“ See neu entdeckt.

Nun führen einige Regenfälle sogar dazu, dass der Spiegel des Gardasees wieder langsam ansteigt. Damit steht einem erfolgreichen Jahr an dem auch bei vielen Südtirolern beliebten See nichts mehr entgegen.