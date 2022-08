Unglaublich: Zusammenprall zwischen Motorboot und Löschflugzeug gerade noch verhindert

Albenga – Das Tyrrhenische Meer vor dem ligurischen Ferienort Albenga war Schauplatz eines unglaublichen Vorfalls.

Obwohl von der Hafenwache dieser Meeresabschnitt als Wasserfassstelle für Löschflugzeuge ausgewiesen worden war, schnitt ein mit hoher Geschwindigkeit fahrendes Motorboot zwei Löschflugzeugen vom Typ Canadair den Weg ab.

'Canadian' airplanes extinguishing the fires in #Albenga #Villanova

The do a very good job! #fuoco #canadian #canadair @vigilidelfuoco pic.twitter.com/OKutF8E9jn

— Volker van de Kerke (@VolkievdK) August 10, 2022