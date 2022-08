Unglaubliche Helden auf vier Pfoten

Giardini Naxos/Montalto di Castro – Auch in diesem Sommer erweisen sich die Rettungsschwimmhunde, die an vielen italienischen Badestränden eingesetzt werden, als wertvolle Unterstützer der Bademeister und Rettungskräfte. Allein am Samstag des letzten Wochenendes retteten die Rettungshunde fünf Personen aus dem Meer.

Während zwei Jugendliche im Alter von zwölf und 19 Jahren von Robin Hood und Zeus vor dem Strand von Giardini Naxos bei Catania aus dem Meer gerettet wurden, brachten in Montalto di Castro bei Viterbo die Hunde bei zwei verschiedenen Einsätzen eine Frau und zwei Schwestern, die im Meer zu ertrinken drohten, wieder an Land. Aus Sicht der Rettungskräfte hatte es sich wahrlich gelohnt, in der Hochsaison die Anzahl der eingesetzten Rettungsschwimmhunde und ihrer Führer – der „sechsfüßigen Teams“ – zu erhöhen.

Am Samstag, dem 20. August, gegen 16.00 Uhr retteten die beiden Rettungsschwimmhunde Robin Hood und Zeus vor dem Strand von Giardini Naxos auf Sizilien zwei Jugendliche im Alter von zwölf und 19 Jahren aus dem Meer. Die beiden Teenager wollten einen Ball, der infolge des starken Windes mitten auf das Meer geflogen war, wieder zurückholen. Als sie zwischen den Wellen waren, gerieten sie aber in eine sehr starke Strömung, die sie daran hinderte, wieder an den Strand zurückzukehren.

Es war die Mutter des Zwölfjährigen, die, besorgt und verängstigt durch das, was sich etwa hundert Meter vom Strand entfernt abspielte, die Hundestaffel der italienischen Rettungshundeschule alarmierte, die an diesen Tagen in der Station von Giardini Naxos in Bereitschaft war.

Robin Hood, ein vierjähriger Golden Retriever, und Zeus, ein sechsjähriger Neufundländer, und ihre Hundeführer kamen sofort herbei und schwammen hinaus aufs Meer. Als die beiden Hunde und die Retter die Jugendlichen erreichten, sahen sie, dass sich der Jüngere verzweifelt an den Fußknöcheln des Älteren festhielt, was Letzterem das Schwimmen unmöglich machte. Nachdem ihnen eine Schwimmweste und ein Rettungsring zugeworfen worden waren, begann die Rettungsaktion. Robin Hood und Zeus sowie ihre Hundeführer brauchten daraufhin nur wenige Minuten, um die beiden Jugendlichen zurück ans Ufer zu bringen.

In Montalto di Castro bei Viterbo in der mittelitalienischen Region Latium hingegen wurden die am Strand stationierten Rettungshunde innerhalb nur weniger Stunden zu gleich zwei Einsätzen gerufen. Unvorsichtigerweise waren zwei Schwestern im Alter von 20 und 25 Jahren aus Arezzo, die in der Gegend von Viterbo ihren Urlaub verbrachten, trotz des Windes und der rauen See am Samstagnachmittag hinaus aufs Meer geschwommen. Gegen 17.15 Uhr gerieten sie in einen Sog, der durch die starken Strömungen entstanden war. Die beiden jungen Frauen, die vom „Strudel“ festgehalten wurden und daher nicht an den Strand zurückkehren konnten, begannen in panischer Angst wild zu gestikulieren.

Die Führer zweier Hundestaffeln, die am Strand von Montalto di Castro in Bereitschaft waren, erkannten sofort die Gefahr, in der sich die beiden jungen Frauen befanden. Pedro, ein siebenjähriger Golden Retriever, und Mira, eine sechsjährige Labradorhündin, griffen zusammen mit ihren Hundeführern sofort ein. Schnell erreichten sie die beiden Frauen. Die jungen Schwestern, die von den Rettern und den Bademeistern an den Schwimmwesten der beiden Rettungshunde gesichert wurden, wurden wieder sicher ans Ufer gebracht. Die Hunde und ihre Führer wurden bei der Rückkehr von einem Applaus der Badegäste begrüßt.

Der Applaus war auch deshalb wohlverdient, weil die beiden Hundestaffeln bereits wenige Stunden zuvor zu einem Einsatz ausgerückt waren. Eine 52-jährige Frau war in dieselbe gefährliche Strömung geraten, die nur einige Stunden später das Leben der beiden Schwestern gefährden sollte. Die Frau war allerdings schnell genug, um noch rechtzeitig um Hilfe zu rufen. Auch in diesem Fall kamen Pedro und Mira sowie ihre Führer ihr schnell zu Hilfe und brachten sie innerhalb weniger Minuten wieder an Land.

Die beiden Rettungsaktionen und der gezeigte Mut der Hunde erregten auch das Interesse der italienischen Öffentlichkeit. Vorbei scheinen die Zeiten, als eine am Strand stationierte Hundestaffel noch als „Kuriosität“ galt. Mit ihren Einsätzen, bei denen über die ganzen Sommermonate hinweg viele Menschen gerettet wurden, beweisen die gut ausgebildeten Rettungsschwimmhunde und ihre Führer – die „sechsfüßigen Teams“ – einmal mehr, dass sich ihr Einsatz lohnt.