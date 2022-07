Unglaublicher Hit: „Mi bebito fiu fiu“

Lima – Die Politik des lateinamerikanischen Landes Peru wird von einem unglaublichen Liebesskandal erschüttert.

Aus den Chats mit pikanten Liebesbotschaften, die der ehemalige peruanische Präsident Martín Vizcarra und seine Liebhaberin, die Politikerin und Schriftstellerin Zully Pinchi Ramírez, untereinander austauschten, formte ein junger peruanischer Komponist einen Sommerhit, der auf digitalen Musikplattformen wie YouTube, Spotify und TikTok innerhalb kürzester Zeit weit nach oben kletterte. Inzwischen gibt es kein Halten mehr. Unzählige Popstars, unter ihnen auch die italienische Sängerin Madame, posteten ihre Version von „Mi bebito fiu fiu“.

Wenn der Präsident seiner Frau untreu wird und mit seiner Geliebten heiße Botschaften austauscht, stehen ein Vierteljahrhundert nach dem Clinton-Lewinsky-Skandal nicht nur mehr Paparazzi und wissbegierige Journalisten vor der Tür, sondern auch die gesamte digitale Medienwelt. Dies ist der Fall des ehemaligen peruanischen Präsidenten Martín Vizcarra, dessen heiße WhatsApp-Liebesbotschaften mit seiner mutmaßlichen Geliebten, der Politikerin und Schriftstellerin Zully Pinchi Ramírez, in die Öffentlichkeit gelangten. Nachdem die Ehefrau von Martín Vizcarra die Untreue ihres Mannes entdeckt hatte, nahm sie fürchterliche Rache, indem sie die langen Chatverläufe online stellte.

Das Bekanntwerden des Verhältnisses zwischen dem ehemaligen Präsidenten von Peru und der schönen Politikerin und Schriftstellerin führte nicht nur zu einem handfesten politischen Skandal. Zum Unglück des Liebespaars formte ein junger peruanischer Komponist, Alberto Silva Reyes, aus Teilen des Chats und der Melodie des Liedes Stan von Eminem und Dido ein lustiges bis pikantes Lied, das innerhalb kürzester Zeit zu einem Sommerhit wurde.

Alberto Silva Reyes, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Tito Silva Music, setzte Liebesbotschaften aus den von der Ehefrau des Präsidenten verbreiteten Screenshots der WhatsApp-Chats so zusammen, sodass sie einen Ohrwurm ergaben. Interpretin des Originallieds ist eine seiner Mitarbeiterinnen, Tefi Céspedes.

„Ich liebe dich. Ich muss dich umarmen. Du weißt nicht, wie sehr ich dich vermisse. Du bist mein Baby („Bebito“). Du bist mein König“, so die unmissverständlichen Botschaften, die der Politikerin und Schriftstellerin zugeschrieben werden. „Ich liebe dich, bis später“, antwortet er ihr in einem beruhigenden Ton. Zum Dank belohnt Zully Pinchi Ramírez ein Selfie ihres Liebhabers mit einem „Fiuuu fiuuu“. Dabei handelt es sich um einen lautmalerischen Ausdruck, der dem Nachpfeifen gleicht. In den Chats finden sich auch süße und unzweifelhafte Liebesbotschaften wie „Hülle mich ein wie ein Tornado“ und „Wälze mich in Puderzucker wie einen Pionono (typische südamerikanische Süßspeise, die einer Roulade ähnelt, Anm. d. Red.)“.

Erste Bekanntheit erlangte der Hit, als einige peruanische Prominente ihn auf ihren viel besuchten Profilen in den sozialen Netzwerken veröffentlichten. Wenig später wurde der Hit auch im Ausland bekannt. Unter anderem verwendete der Fußballverein Real Madrid den Song als Hintergrund für ein Video, das die Superstars des Champions League-Siegers in der Umkleidekabine zeigt.

In Italien war es die Sängerin Madame, die „Mi bebito fiu fiu“ zu großer Bekanntheit verhalf. Auf Tik Tok schreibt Madame, dass sie vom Lied regelrecht „besessen“ sei.

Inzwischen gibt es kein Halten mehr. Nach unzähligen Pop-, Film- und Fußballstars, die ihre ganz persönlichen Versionen von „Mi bebito fiu fiu“ posteten, ist der aus realen Chatverläufen zusammengefügte Song auf digitalen Musikplattformen wie YouTube, Spotify und TikTok fast ganz nach oben gerutscht. Auf Spotify ist „Mi bebito fiu fiu“ sogar die Nummer 1.

