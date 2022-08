Unwetter im Mittelmeer fordern Todesopfer

Lucca/Carrara – Über Mittel- und Norditalien hat eine massive Gewitterwelle gewütet. Medienberichten zufolge wurden in der Toskana und in Ligurien erhebliche Schäden verursacht. In der Toskana kamen außerdem zwei Personen ums Leben. Sie wurden von umstürzenden Bäumen erschlagen

Während ein Mann in der Nähe der Stadt Lucca tödlich verwundet wurde, starb eine Frau in einem Park in Carrara.

In der Toskana und in Ligurien erreichten die Sturmböen Geschwindigkeiten bis zu 140 Stundenkilometern.

Umstürzende Bäume haben auch für vier Verletzte auf einem Campingplatz in Marina di Massa gesorgt. 30 Personen mussten in Massa evakuiert werden, 70 weitere in Carrara.

In Ligurien hat eine Sturmflut Strandkabinen auf die Zuggleise gespült.

In der Gegend von Ferrara in der Emilia Romagna ist ein Kran ist auf mehrere Villen gestürzt. Sturmböen und Hagel haben zudem für Schäden in der Landwirtschaft gesorgt.

Unwetterwarnungen gab es auch für die Lombardei und Venetien.

Auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika sind aufgrund heftiger Unwetter drei Menschen ums Leben gekommen, unter anderem ein 13-jähriges Mädchen. Die Jugendliche wurden ebenfalls auf einem Campingplatz von einem Baum getroffen.