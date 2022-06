Urlaub in Italien boomt: Plus von 33 Prozent im Mai

Rom – In Italien zieht der Sommer-Tourismus wieder kräftig an. Im Mai sind heuer um rund 33 Prozent mehr Gäste verzeichnet worden als im Mai 2019 – also vor der Corona-Pandemie.

Laut dem italienischen Hoteliersverband Federalberghi hat besonders der Anteil ausländischer Gäste stark zugelegt, und zwar um fast 50 Prozent. Der Anteil der italienischen Gäste ist um 14 Prozent angestiegen.

Besonders beliebt bei den Urlaubern und Erholungssuchenden sind die Strände der Adria – vor allem im Veneto und der Emilia Romagna.