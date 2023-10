US-Tycoon Bill Gates kauft Schloss in Portofino

Gates will Schloss offenbar in Luxushotel umwandeln

US-Tycoon Bill Gates hat das Schloss Portofino gekauft, ein berühmtes Wahrzeichen des bekannten Ferienortes an der ligurischen Riviera. Gates (67) übernahm das Anwesen, dessen ursprünglicher Name Vila San Giorgio lautet, über seine Immobiliengesellschaft Four Seasons, berichtete die Mailänder Tageszeitung “Corriere della Sera” (Donnerstagausgabe).

Das 1.200 Quadratmeter große Anwesen ist heute in zwölf Mini-Apartments aufgeteilt und verfügt über einen privaten Aufzug, der zum Strand unterhalb des Schlosses hinunterführt. Der Microsoft-Gründer soll es gekauft haben, um es in ein Luxushotel für seine Four-Seasons-Kette zu verwandeln, berichtete das Blatt. Die Villa, die über eine genuesische Versicherungsgesellschaft erworben wurde, soll Gates 60 Millionen Euro gekostet haben.

Portofino ist ein bei vielen Reichen beliebter Urlaubsort. Auch Pier Silvio Berlusconi, der älteste Sohn des im Juni verstorbenen Ex-Premiers Silvio Berlusconi, besitzt dort eine Villa.