Venedig im Kampf gegen Overtourism

Venedig – Die Lagunenstadt Venedig will ab 2022 ein Tarifsystem einführen. Tagestouristen müssen dann für ihren Besuch ein Eintrittsticket zahlen.

Vorgesehen ist eine Online-Buchung. Je Tag werden zwischen drei und zehn Euro fällig. Das Buchungssystem soll bereits in den nächsten Wochen in die Testphase kommen. Die Kontrolle erfolgt über die Handys.

Eine Obergrenze für Tagestouristen soll hingegen nicht eingeführt werden. Mit den zusätzlichen Einnahmen soll die Instandhaltung und Reinigung von Venedig mitfinanziert werden.

Venedig will Limit für Ferienwohnungen einführen

Außerdem will Venedig im Kampf gegen den Massentourismus die Zahl von Ferienwohnungen einschränken. Ziel ist es, langfristige Mieten und das Wohnen in der Stadt zu fördern, damit nicht noch mehr Einwohner aus Venedig vertrieben werden. Der Stadtrat wird eine Höchstzahl an Wohnungen festlegen, die über Airbnb oder als “Bed&Breakfast” vermietet werden.

Damit will die Lagunenstadt auch dem Treiben von Investoren Einhalt gebieten, die unzählige Wohnungen kaufen, um sie dann an Touristen zu vermieten.