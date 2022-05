Verband schlägt Alarm: „Flucht aus dem Supermarkt“

Rom – Wie das italienische Statistikinstitut ISTAT vermeldet, boomt trotz des Kriegs in der Ukraine und anderer Unsicherheiten der italienische Arbeitsmarkt, wobei sowohl die Beschäftigungsquote – mit fast 60 Prozent – als auch die Anzahl der Beschäftigten – mehr als 23 Millionen – seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr gesehene Höchststände erreichen.

Der Boom auf dem Arbeitsmarkt bringt aber auch mit sich, dass Arbeitsstellen, die von den Interessenten als nicht ausreichend attraktiv erachtet werden, links liegen gelassen werden. Zu diesen gehören die Arbeitsplätze in den Supermärkten. Einer Umfrage zufolge hatte in den letzten beiden Jahren fast die Hälfte der im Lebensmitteleinzelhandel tätigen Unternehmen, die auf der Suche nach neuen Mitarbeitern waren, Schwierigkeiten, genügend geeignete Kandidaten zu finden.

Entgegen vielen Hiobsbotschaften boomt der italienische Arbeitsmarkt, aber nicht in allen Wirtschaftszweigen treffen sich auch Angebot und Nachfrage.

Zu jenen Sektoren, die zwar Arbeitsplätze anbieten, aber nicht genügend Mitarbeiter finden, gehört unter anderem der Einzelhandel im Supermarkt. Laut der Beobachtungsstudie „Osservatorio 2022“ des Einzelhändlerverbandes „Fida-Confcommercio“ sind immer weniger Arbeitnehmer dazu bereit, in den Supermärkten zu arbeiten. Der Studie zufolge befand sich in den letzten beiden Jahren jedes dritte im Lebensmitteleinzelhandel tätige Unternehmen auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Allerdings hatte fast die Hälfte der Einzelhandelsunternehmen – 47 Prozent – dabei Schwierigkeiten, genügend geeignete Kandidaten zu finden, was sich bei 42,2 Prozent der Arbeitsplätze anbietenden Betriebe auch negativ auf die Einnahmen auswirkte.

Die Gründe für die Erfolglosigkeit bei der Mitarbeitersuche sind vielfältiger Natur. 64,1 Prozent der Anbieter beklagen, dass es an Personal, das die erforderlichen Fähigkeiten oder Erfahrungen mitbringt, mangelt. Außerdem erhalten die Unternehmer von den Kandidaten die Auskunft, dass in jeweils 40,2 Prozent und 31,3 Prozent der Fälle die Arbeitszeiten belastend und die Arbeitsaufgaben unattraktiv seien. Erstaunlicherweise wird von nur 14,1 Prozent der Kandidaten der Gehalt als zu niedrig empfunden.

Zu den am stärksten nachgefragten Berufen gehören mit 68,1 Prozent Bedienkräfte an der Theke, mit 58,5 Prozent Kassierer, mit 42,2 Prozent Metzger und mit 39,3 Prozent Mitarbeiter, die sich um die Supermarktregale kümmern.

Die Präsidentin der Fida, Donatella Prampolini, vertritt die Ansicht, dass der Schlüssel zur Überwindung dieses ernsten Problems darin besteht, die berufliche Ausbildung zu stärken, wobei die Ausbildungsstätten und die Unternehmen besser miteinander verflochten werden sollen. Dadurch könne erreicht werden, die Fähigkeiten und Kompetenzen der Mitarbeiter zu erweitern.

Natürlich ist es jenseits aller hehren Worte wichtig – meinen Beobachter des italienischen Arbeitsmarktes – durch eine bessere Ausbildung, zu der auch eine engere Verflechtung der Schulen mit den Unternehmen gehört, das Ansehen der verschiedenen im Supermarkt tätigen Berufe zu stärken.

Wie die Umfrage zeigt, ist es aber auch notwendig, die Arbeitszeiten der Supermarktmitarbeiter attraktiver zu gestalten und die Gehälter anzuheben. In diesem Sinne könnten die Supermärkte entweder auf die Sonntagsöffnung verzichten oder den Mitarbeitern für die Arbeit an Sonntagen höhere Zulagen zahlen.