Vergewaltigungs-Video: Meloni in der Kritik

Rom – Der Wahlkampf für die bevorstehenden Parlamentswahlen tritt allmählich in die heiße Phase ein. Nun sorgt ein von der Chefin von Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, veröffentlichtes Vergewaltigungsvideo für Wirbel. In dem Video ist – verpixelt – zu sehen, wie ein Asylbewerber aus Guinea eine Frau (55) aus der Ukraine vergewaltigt. Der Vorfall trug sich am Sonntag in Piacenza zu und wurde von einem Anwohner aufgenommen, der auch die Polizei alarmiert hat. In der Folge wurde der mutmaßliche Täter festgenommen und das unter Schock stehende Opfer ins Krankenhaus eingeliefert.

Der PD wirft Meloni vor, das Schockvideo für Wahlkampfzwecke auf Twitter gepostet zu haben. Neben Enrico Letta kritisierten auch andere führende Mitte-Links-Politiker Meloni wegen der Veröffentlichung des Videos und sehen darin ausländerfeindliche Propaganda für den Wahlkampf. Es mangele an Respekt vor dem Opfer.

Meloni wiederum will davon nichts wissen. Sie meint, dass das Opfer nicht zu erkennen sei. Sie habe die Aufnahme zudem der Internetseite einer Zeitung entnommen. Lega-Chef Matteo Salvini sprang seiner politischen Partnerin bei und kündigte an, das 55-jährige Opfer der Vergewaltigung zu besuchen.

Aktuellen Umfragen zufolge hat das Rechtsbündnis bestehend aus Fratelli d’Italia, Lega und Forza Italia derzeit die besten Karten für einen Wahlsieg am 25. September. Die Partei von Meloni könnte damit als beste Einzelpartei rund 24 Prozent der Stimmen holen. Sie gilt daher auch als Kandidatin mit den besten Chancen auf das Amt des Premiers. Wichtiges Wahlkampfthema von Fratelli d’Italia und Lega ist die angeblich steigende Kriminalität unter Migranten und die Migration im Allgemeinen.