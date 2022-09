Vorwurf: Brot mit Mortadella aus Produktionsabfällen gegessen

Correggio – Nachdem er dabei ertappt worden war, wie er sich ein belegtes Brot mit Mortadella aus Produktionsabfällen gemacht hatte, wurde ein Arbeiter einer Wurstwarenfabrik ohne Gehalt suspendiert. Der Arbeiter, der sich an einen Anwalt wandte, riskiert sogar die Kündigung. Das Unternehmen hingegen beharrt darauf, dass es sich nicht um Produktionsabfälle, sondern „um ganze, für den Handel bestimmte Packungen von Lebensmittelprodukten handelte“. Mit dem Fall wird sich bald ein Gericht beschäftigen müssen.

Eine Wurstwarenfabrik in Correggio zwischen Modena und Reggio Emilia ist Schauplatz eines ganz besonders kontroversen Falles, der sehr bald ein Arbeitsgericht beschäftigen wird.

Ein Arbeiter, der sich laut eigenen Angaben mit Wurstresten, die bei der Mortadella-Produktion anfallen, zusammen mit einem von zu Hause mitgebrachten Brot ein belegtes Brot gemacht hatte, wurde von der Betriebsleitung suspendiert. Um gegen die Bestrafung oder gar seine mögliche Entlassung Einspruch einzulegen, wandte sich der Arbeitnehmer an eine Anwaltskanzlei. Wie die Ausgabe von Reggio des „Il Resto del Carlino“ berichtet, erhielten auch andere Angestellte ein Disziplinarverfahren.

Der Fall geht auf im Unternehmen festgestellte Diebstähle zurück, die weitaus schwerwiegender sind als ein paar Scheiben Mortadella. Nachdem aus den Splinten einiger Angestellter Geldbeträge und sogar mehrere Schinkenstücke aus der Fabrik verschwunden waren, beschloss die Betriebsführung, einige versteckte Kameras zu installieren. Dabei wurde ein Angestellter dabei ertappt, wie er zwei Schinken entwendete. Der betreffende Arbeiter wurde sofort entlassen. In den Aufnahmen war aber auch zu sehen, wie Arbeiter Schinkenbrote aßen.

„Sie werfen mir vor, dass ich während meiner achtstündigen Schicht zwei Scheiben Mortadella genommen habe, um damit ein Brot zu belegen, das ich von zu Hause mitgebracht hatte. Da es in der Fabrik nur wenige Snack- und Getränkeautomaten gibt, die für alle 80 Mitarbeiter nicht ausreichen und die am Nachmittag schon leer sind, habe ich mir ein belegtes Brot zubereitet. Unsere Schichten sind anstrengend. Um Kraft für die Arbeit zu haben, ist es notwendig, eine Kleinigkeit zu essen. Wir sind also gezwungen, auf alternative Nahrung zurückzugreifen. Es ist zulässig und wird geduldet, dass Mitarbeiter nicht für den Verkauf bestimmte Wurstwaren, die bei der Herstellung anfallen, für den Eigengebrauch und nur für den Verzehr auf dem Betriebsgelände verwenden dürfen. Ich habe das Brot gegessen, ohne mich zu verstecken. Alles ist in gutem Glauben geschehen“, verteidigt sich der suspendierte Arbeiter.

„Einerseits verstehe ich die Beweggründe des Unternehmens, die besagen, dass es ein Schaden wäre, wenn jeder von uns eine Packung Mortadella essen würde. Es hat sich jedoch um Produktionsabfall gehandelt. Alles, was ich will, ist, dass ich wieder zur Arbeit gehen kann und nicht wegen zwei Scheiben Mortadella bestraft werde“, beteuert der Angestellte.

Dem Unternehmen zufolge handelte es sich jedoch nicht um Produktionsabfälle, sondern um Mortadella, die für den Handel bestimmt war. „Nach wiederholten Berichten über schwerwiegende Vorkommnisse im Betrieb hat das Unternehmen eine Reihe von Untersuchungen durchgeführt, die zur Einleitung von Disziplinarverfahren geführt haben. Das Unternehmen möchte klarstellen, dass es sich bei den von den betroffenen Arbeitnehmern verzehrten Lebensmitteln nicht um Produktionsabfälle gehandelt hat, sondern um ganze Packungen von Lebensmittelprodukten, die eigentlich für die spätere Vermarktung bestimmt gewesen sind. Die Angelegenheit wird in den zuständigen Gremien nach den gesetzlich vorgesehenen Verfahren geklärt werden“, so das Unternehmen Agricola Tre Valli, das zur Gruppe Veronesi gehört, in einer Stellungnahme.

Wer von den beiden Seiten recht hat, wird nun ein Arbeitsgericht klären müssen.