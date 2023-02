Wahlen in Italiens bevölkerungsreichsten Regionen gehen ins Finale

Die Wahlen in den beiden bevölkerungsreichsten Regionen Italiens, die Lombardei mit der Finanzmetropole Mailand und Latium mit der Hauptstadt Rom, werden am Montag abgeschlossen. Nachdem am Sonntag bereits bis 22.00 Uhr abgestimmt werden konnte, öffneten die Wahllokale am Montag um 7.00 Uhr erneut. Rund zwölf Millionen Wahlberechtigte sollen ihre Vertreter im Regionalparlament und den Regionalpräsidenten bestimmen.

Die Wahllokale sind am Montag bis 15.00 Uhr offen. Mit einem endgültigen Ergebnis ist am Montagabend zu rechnen. Am Sonntag wurde eine niedrige Wahlbeteiligung von 29 Prozent verbucht, teilte das Innenministerium in Rom mit. Bei den letzten Regionalwahlen vor fünf Jahren lag sie bei 70 Prozent.

Die Regionalwahlen gelten als wichtiger Stimmungstest für die seit Oktober amtierende rechte Regierungskoalition unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Interessant dürfte vor allem sein, wie hoch der Stimmenzuwachs für Melonis Rechtspartei Fratelli d’Italia (FdI) zulasten ihrer Bündnispartner Lega und Forza Italia ausfallen wird.

In der Lombardei hofft der scheidende Präsident und Lega-Spitzenpolitiker Attilio Fontana als Kandidat des Mitte-Rechts-Blocks auf eine Wiederwahl. In der Region Latium, in der auch Italiens Hauptstadt Rom liegt, gilt der von den Regierungsparteien unterstützte Kandidat Francesco Rocca als Favorit. Er war zuletzt Präsident des Roten Kreuzes in Italien.

Eine Stichwahl um das Amt des Regionalpräsidenten ist nicht vorgesehen. Sieger ist jener Kandidat, der die meisten Stimmen erhält. Die Mitglieder des Regionalrats werden nach dem Verhältniswahlrecht gewählt und bleiben fünf Jahre lang im Amt. Insgesamt hat Italien 20 Regionen. Davon hat eine Reihe – wie etwa Trentino-Südtirol – einen Sonderstatus mit weitgehender Autonomie.