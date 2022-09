“Warum die nukleare Option nicht ausgeschlossen werden kann”

Rom – Für General Vincenzo Camporini wäre die Nutzung taktischer Nuklearwaffen ein törichter Schachzug, aber da Putin mit dem Rücken zur Wand steht, kann der Einsatz dieser schrecklichen Waffe nicht ausgeschlossen werden.

Seit der erfolgreichen ukrainischen Gegenoffensive, die zur Rückeroberung weiter Gebiete führte, liegt die Initiative bei der ukrainischen Armee. Westliche schwere Waffen und der Informationsvorsprung, den die Ukrainer gegenüber den russischen Streitkräften zweifellos haben, aber ganz besonders der absolute Wille der Ukrainer, ihre Heimat nicht Putins Zorn preiszugeben, sorgen dafür, dass die russische Invasionsarmee immer stärker ins Hintertreffen gerät. Mit einem „Referendum“ in den besetzten Gebieten, mit der Teilmobilisierung und mit der Drohung, Nuklearwaffen einzusetzen, versucht Putin das Blatt zu wenden.

Der wissenschaftliche Berater des Istituto Affari Internazionali IAI und ehemalige italienische Generalstabschef, General Vincenzo Camporini, wägt die Lage in der Ukraine und in Moskau aus seiner Sicht genau ab. Er meint, dass die von Putin angekündigte Mobilisierung das Schicksal des Konflikts nicht verändern wird. Das Schreckgespenst des Einsatzes von Kernwaffen bleibt jedoch bestehen. „Es ist eine unwahrscheinliche Hypothese, sie kann jedoch nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden“, so Vincenzo Camporini gegenüber der Mailänder Tageszeitung „Il Giornale“.

Auf die Frage, welche Botschaft die Ankündigung der Teilmobilisierung beinhalte, hat der ehemalige Generalstabschef eine eindeutige Antwort. „Die Ankündigung enthält ein doppeltes Signal. Einerseits sendet Putin auf diese Weise eine Botschaft an den Westen. „Ich meine es ernst, hört auf, den Ukrainern zu helfen“, dürfte in etwa seine Ansage lauten. Andererseits teilt er mit dieser schwerwiegenden Entscheidung indirekt mit, dass er am Ende seiner Kräfte ist und dass er bereit ist, alles zu tun, um aus dem Schlamassel, in das er sich selbst gebracht hat, herauszukommen. Aus militärischer Sicht glaube ich jedoch nicht, dass die angekündigte Mobilmachung viel bewirken wird“, meint Vincenzo Camporini.

Für den wissenschaftlichen Berater des Istituto Affari Internazionali, der seit Kriegsbeginn die Lage auf den Schlachtfeldern in der Ukraine analysiert, gibt es gleich mehrere Gründe dafür, dass auch neue russische Soldaten das Kriegsglück nicht zu wenden vermögen.

„Es reicht nicht aus, 300.000 Menschen zu nehmen, um die militärische Lage vor Ort zu verbessern. Man muss sie ausrüsten, einkleiden und mit Munition versorgen. Wenn sie diese Dinge nicht haben, können sie kaum einen spürbaren Beitrag zum Einsatz auf dem Kriegsschauplatz leisten. Die jüngsten verfügbaren Informationen besagen, dass die russischen Rüstungslieferungen rückläufig sind. Zudem kann man auf taktischer Ebene bestimmte Dinge nicht improvisieren, sondern muss sie über Jahre, wenn nicht gar über Jahrzehnte hinweg erlernen. Mit Blick auf diese Hintergründe glaube ich daher nicht, dass die Aufstockung des militärischen Personals die Lage ändern wird, zumindest nicht auf kurze Sicht. Die russische Armee leidet seit Jahren unter Problemen, die die Disziplin und die Hierarchie betreffen. Diese sind nie gelöst worden, was dazu führt, dass selbst eine auf dem Papier mächtige Kriegsmaschinerie in der Praxis nicht wirklich effektiv ist“, erklärt der Militärexperte.

„Die ukrainische Armee fehlt für eine erneute Großoffensive derzeit zwar die Luft, aber andererseits ist es höchst unwahrscheinlich, dass die Russen ihre verlorenen Stellungen zurückerlangen können. Sie verfügen dafür weder über die Kräfte noch über die Mittel. Die von Putin angekündigte Mobilisierung betrifft im Übrigen auch diesen Aspekt. Tausende von Arbeitnehmern werden der russischen Industrie entzogen, die ohnehin technologisch nicht gerade glänzt und sich aufgrund der Sanktionen in großen Schwierigkeiten befindet. Die Gerüchte, dass Russland im Ausland nach Waffenlieferanten sucht, ist ein Hinweis auf ernsthafte Produktionsprobleme“, fügt General Vincenzo Camporini hinzu.

Sorgen bereitet dem General die Entscheidung Putins, die Eskalationsschraube immer weiter in die Höhe zu drehen. „Wir haben auf der Skala der Abschreckung eine der höchsten Sprossen erreicht. Putin hat beschlossen, sie zu besteigen, und das ist besorgniserregend“, so Camporini.

Mit der Eskalation des Ukrainekriegs gerät auch der Einsatz von taktischen Nuklearwaffen in den Vordergrund. Ähnlich wie konventionelle Waffen können diese zur Bekämpfung gegnerischer Streitkräfte eingesetzt werden. „Alles ist möglich. Mit einem Mindestmaß an Rationalität kann man jedoch erkennen, dass dies keine logische Lösung ist. Wenn man ein Gebiet besetzen und seinem Land angliedern will, ist es nicht besonders klug, eine Waffe einzusetzen, die es für Jahrzehnte verseucht und unbewohnbar macht. Ich würde also sagen, dass dies eine extrem unwahrscheinliche Möglichkeit ist, aber ich glaube nicht, dass ich sie hundertprozentig ausschließen kann“, erklärt der General. Er vertritt auch die Meinung, dass im Falle eines Einsatzes von Nuklearwaffen sich der Konflikt auf das Atlantische Bündnis ausweiteten könnte.

Was den Fortgang des Krieges und das Gesicht eines möglichen „Friedens“ anbelangt, wagt Vincenzo Camporini einen vorsichtigen Blick in eine wenig verheißungsvolle Zukunft.

„Mit dem Wintereinbruch werden sich die bodengebundenen militärischen Operationen verlangsamen, sodass es keine besonderen Frontveränderungen mehr geben wird. Beide Armeen werden die Gelegenheit nutzen, sich neu zu formieren und zu organisieren. Die Möglichkeit eines Sieges der ukrainischen Armee – sprich eine Rückkehr zu den Grenzen von 2014 – sehe ich nicht. Die Front wird sich in den kommenden Monaten verfestigen und der Ukrainekrieg wird sich zu einem „eingefrorenen Konflikt“ an den Grenzen Europas wandeln. Es gibt weder eine militärische Lösung noch einen „Frieden“. Die Ankündigung von Referenden in den russisch besetzten Gebieten lässt die ohnehin schwierigen Verhandlungen für einen Friedensschluss in weite Ferne rücken. Für diese „Abstimmung“ gibt es weder eine Rechtsgrundlage noch eine internationale Kontrolle. Ich frage mich zum Beispiel auch, wer in einem Gebiet, aus dem Millionen Flüchtlinge geflohen sind, wahlberechtigt sein soll“, erläutert General Vincenzo Camporini.

Es ist ein ziemlich hoffnungsloses Lagebild, das der General zeichnet. Der Welt stehen schwere Monate bevor.