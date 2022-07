Wasser vom Gardasee wird nun doch in den Po geleitet

Rom – In Italien wird nun doch Wasser aus dem Gardasee abgepumpt, um der Dürre entgegen zu wirken. Vor allem Norditalien ächzt seit Wochen unter extremer Hitze und Trockenheit. In einigen Regionen hat es schon seit mehr als 100 Tagen nicht mehr geregnet. Wie ntv berichtet, soll das Wasser des Sees in den Po geleitet werden.

Ursprünglich hatten die Gemeinden am Gardasee der Behörde, die das Wasser des Einzugsgebiets des Pos verwaltet – die „Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po“ – eine Abfuhr erteilt. Die Gemeinden am Gardasee wollten nicht noch mehr Wasser abgeben, um das eigene Ökosystem und die eigene Landwirtschaft sowie den Tourismus nicht zu schädigen.

Allerdings ist die Lage um den Po sehr ernst. Die römische Regierung will wegen der gravierenden Trockenheit in Teilen des Landes nun auch den Notstand beschließen. Am Montagabend ist dazu ein Treffen des Ministerrates geplant, wie der Amtssitz von Ministerpräsident Mario Draghi mitteilte.

Der Fluss Po ist der längste Strom Italiens und gilt als Lebensader im Norden des Landes. Er versorgt die Landwirtschaft mit Wasser. Derzeit ist er allerdings teils nur noch als Rinnsal zu erkennen und führt knapp 20 Prozent der üblichen Wassermenge.

Der Wasserstand ging so weit zurück, dass an der Meermündung Salzwasser kilometerweit in das Flussbett drang. Der Pegel ist an manchen Stellen so niedrig wie seit 70 Jahren nicht mehr. Städte wie Pisa und Verona schränkten unlängst die Wassernutzung ein. Venedig und Mailand drehten einen Teil der Brunnen ab.

Um eine komplette Austrocknung zu verhindern, wird über den Zufluss Mincio im Süden des Gardasees Wasser in den Po geleitet. 70 Kubikmeter fließen pro Sekunde ab.

Aktuell sind auch die Gebiete rund um den Gardasee nicht mit Wasser gesegnet. Der Wasserstand soll im See bereits um knapp einen halben Meter gefallen sein.