Weltkriegsgranate explodiert: Neofaschist verliert Hand

Mailand – Bei der Explosion einer Handgranate aus dem Ersten Weltkrieg hat der 34-jährige Daniel Biavaschi eine Hand verloren.

Das ehemalige militante Mitglied der neofaschistischen Organisation Forza Nuova war gerade dabei, in der Garage seiner Eltern auf einem Tisch eine Handgranate zu bearbeiten, als die Granate explodierte und ihm eine Hand abriss. Daniel Biavaschi wurde erstversorgt und in das Krankenhaus gebracht, wo er derzeit festgehalten wird. In der Garage stellten die Carabinieri neben zwei Metalldetektoren ein ganzes Arsenal verschiedener Kriegsrelikte aus dem Ersten Weltkrieg wie Helme, Granaten, Zangen und Patronen sicher. Der Neofaschist wurde wegen Besitzes von ausgedientem Kriegsmaterial angezeigt.

Am Freitagnachmittag zerriss eine lautstarke Explosion die beschauliche Ruhe eines Mailänder Vorortsviertels. Einer Rekonstruktion der Carabinieri zufolge war Daniel Biavaschi gerade dabei, in der Garage seiner Eltern auf einem Tisch eine Handgranate zu bearbeiten, als die Granate explodierte. Der 34-Jährige, der in seiner Freizeit der Leidenschaft der Suche von Weltkriegsrelikten frönte, hatte in der Garage eine umfangreiche Sammlung von Helmen, Granaten, Zangen, Medaillen und Patronen eingerichtet, zu der auch verschiedene Granaten gehörten, von denen offenbar aber nicht alle entschärft worden waren. In der Tat stellte das Entschärfungsteam der Carabinieri in der Garage neben zwei Metalldetektoren ein ganzes Arsenal von Dutzenden von Kriegsrelikten sicher. Einige der aufgefundenen Granaten, von denen ersten Erkenntnissen zufolge fast alle aus dem Ersten Weltkrieg stammen, waren immer noch scharf.

Viele Fotos seiner Funde, die von Biavaschi nach Herkunft und Herstellungszeit katalogisiert worden waren, hatte der junge Mann auf seiner Instagram-Seite veröffentlicht. Den Fotos und Videos seiner Instagram-Seite zufolge stammen einige seiner Funde auch aus dem Trentino und aus Südtirol.

Nach der Explosion wurde der Schwerverletzte vom Notarzt und den Rettungskräften erstversorgt und in das Krankenhaus Niguarda von Mailand gebracht, wo er derzeit übewacht wird.

Daniel Biavaschi ist für die Justiz kein Unbekannter. Der 34-Jährige, der als ehemaliges militantes Mitglied der neofaschistischen Organisation Forza Nuova jahrelang zur rechtsextremen Szene der lombardischen Metropole gehört hatte, war in der Vergangenheit mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Im Jahr 2015 war er zusammen mit 18 anderen Neofaschisten von Forza Nuova wegen einer Reihe von ihnen zur Last gelegten gewalttätigen Vorfällen angeklagt worden, die sich im Jahr 2011 während des Mailänder Gemeinderatswahlkampfs ereignet hatten.

Dazu hatten die gewaltsame Besetzung eines Büros des regionalen Instituts für sozialen Wohnbau sowie zwei Überfälle auf Versammlungen politischer Gegner gehört. 2011 hatte Biavaschi für Forza Nuova auch erfolglos für einen Sitz im Mailänder Stadtrat kandidiert. Alle Angeklagten hatten sich damals wegen schwerer Körperverletzung, Hervorrufung gefährlicher Explosionen, Nötigung und Mitführens von Waffen vor Gericht verantworten müssen.

Später hatte sich der 34-Jährige von Forza Nuova getrennt, mit seiner Annäherung an das rechtsextreme Netzwerk „Rete dei Patrioti“ war er aber dem neofaschistischen Ambiente treu geblieben. Die Bilder auf seinem Instagram-Profil, die einschlägige Tattoos, FN-Plakate und Treffen Gleichgesinnter zeigen, zeugen von seiner neofaschistischen politischen Überzeugung.

Zuletzt war Daniel Biavaschi nach Spanien gezogen, um dort Theologie zu studieren. Ab und an hatte er seine Eltern in Mailand besucht und seine in ihrer Garage zusammengetragene Sammlung gepflegt. Dazwischen war er immer wieder in die Berge gegangen und hatte an Schauplätzen des Ersten Weltkriegs nach Kriegsmaterial gesucht. Dabei war er öfters im Trentino und auch in Südtirol unterwegs gewesen.

Aufgrund der einschlägigen Vorstrafen des 34-Jährigen ermittelt die Anti-Terrorismus-Abteilung der Staatsanwaltschaft unter der Leitung von Alberto Nobili zum Vorfall. Die Ermittlungen werden klären müssen, ob Biavaschi vor der Explosion an der Herstellung eines selbstgebauten Sprengsatzes arbeitete oder ob er einfach nur unvorsichtig mit einer Granate seines persönlichen Weltkriegsmuseums hantierte. Der Neofaschist wird sich zumindest wegen Besitzes von ausgedientem Kriegsmaterial vor Gericht verantworten müssen. Sollte sich aber herausstellen, dass der leidenschaftliche Sammler eine Bombe fabrizieren wollte, kommt es für den Rechtsextremisten knüppeldick.