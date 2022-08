Widerlich: Falscher No-Vax-Anwalt betrügt psychisch Kranke um 100.000 Euro

Asti – Eine Frau mit psychischen Problemen aus Asti im Piemont ist allem Augenschein nach Opfer eines besonders verabscheuungswürdigen Betruges geworden.

Ein Mann, der sich ihr gegenüber fälschlicherweise als Anwalt ausgab, verleitete die Impfgegnerin unter dem Vorwand, ihr Geld vor dem Staat in der Schweiz in Sicherheit zu bringen, dazu, ihm ihr ganzes Erbe – rund 100.000 Euro – auszuhändigen. Der falsche Anwalt, bei dem es sich um den bekannten Impfgegner Tommaso Rossini handelt, wurde nach der Anzeige eines Verwandten der Frau festgenommen und in eine Haftanstalt überstellt.

Der 57-jährige Tommaso Rossini, der sich im Netz fälschlicherweise als Anwalt ausgibt, ist in Kreisen der Verschwörungstheoretiker und Impfgegner ein sehr bekanntes Gesicht. Der Mann, der auf seiner Facebook-Seite lange Videobeiträge postete, in denen er mit der Impfung und den Corona-Maßnahmen hart ins Gericht ging, ist nicht nur Impfgegner und Coronaleugner, sondern auch Leugner des Klimawandels. Bei seinem letzten Facebook-Video, das er von seinem Auto aus ins Netz stellte, wusste er allerdings nicht, dass er wenige Minuten später von der Verkehrspolizei von Modena angehalten und wegen Täuschung einer unzurechnungsfähigen Person verhaftet werden würde.

Die Ermittlungen kamen ins Rollen, nachdem ein Angehöriger einer 60-jährigen Frau mit psychischen Problemen aus Asti Anzeige erstattet hatte. Der Verwandte hatte festgestellt, dass das gesamte Vermögen der psychisch kranken Frau, die nach dem Tod ihrer Eltern dazu gezwungen war, ihr Leben und ihren Nachlass allein zu regeln, verschwunden war. Bei der Befragung der 60-Jährigen durch die Beamten fiel schnell der Name von Tommaso Rossini. Im Rahmen ihrer intensiven Ermittlungsarbeit gelang es der Staatspolizei in Zusammenarbeit mit der Finanzwache, den gesamten Betrug und seine Vorgeschichte zu rekonstruieren.

Die psychisch kranke Frau litt nach dem Tod ihrer Eltern, die fast ihre einzige Stütze gewesen waren, immer stärker an Einsamkeit. Um dieser Einsamkeit, die während der Lockdowns immer größer wurde, zumindest teilweise zu entkommen, flüchtete sie sich immer stärker in die sozialen Netzwerke. Mit der Zeit wurden die sozialen Medien zu ihrem einzigen Fenster zur Außenwelt. In Netz lernte die Frau Tommaso Rossini kennen. Die 60-Jährige, die der Impfung bereits mit einer gewissen Skepsis begegnete, begann sich seine langen Videos und Live-Übertragungen auf Facebook anzusehen und die Ansichten des radikalen Impfgegners konsequent zu teilen.

Rossini, der sich fälschlicherweise als Anwalt ausgab, äußerte in seinen Videos unter anderem auch die Besorgnis, dass der Staat vorhabe, die Vermögen und Ersparnisse von Impfgegnern zu beschlagnahmen. Die psychisch kranke Frau, die inzwischen zu einer überzeugten Impfgegnerin geworden war, begann um ihr Geld zu fürchten. Mit der Bitte, ihr einen Ratschlag zu erteilen, wandte sie sich an Tommaso Rossini. Dieser antwortete ihr und vereinbarte mit ihr einen Termin in Asti.

Obwohl die Frau ausdrücklich Anzeichen von psychischen Problemen zeigte, überzeugte er sie mit dem Versprechen, ihr Geld in der Schweiz in Sicherheit zu bringen, ihm ihre gesamten Ersparnisse auszuhändigen. Weil die Bank, bei der die Ersparnisse deponiert waren und über Homebanking verwaltet wurden, sich aber gegen die Abhebung und Überweisung der hohen Summe wehrte, missglückte der erste Versuch des falschen Anwalts, das Geld der Frau in seine Hände zu bekommen.

Erst als sich den Ermittlungen der Polizei und der Finanzwache zufolge Tommaso Rossini sich des Smartphones der 60-Jährigen bemächtigen konnte, gelang es ihm, das Geld vom Konto der Frau auf ein Postgirokonto in der Schweiz, dessen Mitinhaber er zusammen mit der 60-Jährigen war, zu überweisen. Von dort überwies er dann die gesamte Summe auf sein eigenes Schweizer Konto. Die genaue Geldsumme wurde von der Staatsanwaltschaft nicht bekannt gegeben, aber laut kolportierten Informationen dürfte sie nahe bei 100.000 Euro liegen.

Die Finanzwache, die von der Staatsanwaltschaft mit der Prüfung aller Bankverbindungen und Überweisungen betraut worden war, konnte alle Geldtransfers nachverfolgen. Nachdem die Staatspolizei und die Finanzwache genug Beweismaterial zusammengetragen hatten, wurde in Asti ein Haftbefehl ausgestellt.

Als Tommaso Rossini von der Schweiz in seine Heimat Apulien fahren wollte, um dort seinen Urlaub zu verbringen, schnappte die Falle zu. Vom gleichen Polizisten, der die gesamte Ermittlungsarbeit von Anfang an verfolgt hatte, wurde der falsche Anwalt abgefangen. In Zusammenarbeit mit der Verkehrspolizei von Modena wurde er angehalten und wegen Täuschung einer unzurechnungsfähigen Person verhaftet. Nach einem ersten Verhör wurde Tommaso Rossini in eine Haftanstalt überstellt.

Er wird sich vor Gericht wegen Täuschung einer unzurechnungsfähigen Person verantworten müssen. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe.