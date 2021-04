Wie sich Mario Draghi unter dem „Pass“ vorstellt

Rom – Mit 26. April will die Regierung in Rom bekanntlich eine Reihe von Lockerungen erlauben. Unter anderem soll das Reisen von einer Region in die andere wieder möglich werden, sofern es sich um zwei gelbe Regionen handelt. Ist die Farbe der beiden Regionen auf der Corona-Ampel unterschiedlich, wird ein Pass nötig. Dies erklärte Ministerpräsident Mario Draghi.

Doch was kann man sich darunter vorstellen? Konkret handelt es sich um einen Nachweis, dass eine Person geimpft oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen ist. Eine dritte Möglichkeit ist ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden sein darf, berichtet Alto Adige online.

Die Rede ist dabei von Ortswechseln von einer Region in eine andere, die nicht aus Arbeitsmotiven, aus gesundheitlichen Gründen oder aus einer Notwendigkeit heraus erfolgen.

Auf diese Weise will Italien den Grünen Pass der EU vorwegnehmen, der im kommenden Sommer zu Einsatz kommen soll – unter anderem, um auch Reisen von Touristen zu ermöglichen.