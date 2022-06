Peschiera – Ein schneearmer Winter und ein trockenes Frühjahr ließen den größten Fluss Italiens – den Po – zu einem von weiten Sandbänken gesäumten Rinnsal verkümmern. Die Folge ist die schlimmste Dürre seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Während bereits mehr als 170 Gemeinden der betroffenen norditalienischen Regionen per Verfügung dazu übergegangen sind, das Wasser nur mehr für lebenswichtige Zwecke wie Trinken und die Lebensmittelzubereitung zu verwenden, riskieren die Bauern durch den Mangel an Bewässerungswasser ganze Ernten zu verlieren.

Die akute Wasserknappheit verschärft den Kampf um die wenigen noch verbliebenen Wasserreserven. Um Wasser aus dem Gardasee für den fast trockenen Po zu erhalten, wandte sich die Behörde, die das Wasser des Einzugsgebiets des Pos verwaltet – die „Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po“ – in ihrer Not an die Gardaseegemeinden. Die Behörde erhielt aber eine Abfuhr. „Wir geben unser Wasser nicht her“, so die Gardaseegemeinden.

Erstens – so die Gemeinden, die den Gardasee säumen – würde das Gardaseewasser den in der Po-Ebene herrschenden Wassermangel kaum lindern und zweitens brauche man das Wasser für den See sowie den Mincio und seine Kanäle selbst. Das Kräftemessen dürfte aber in die nächste Runde gehen.

Aufgrund der anhaltenden Dürre gedenken die norditalienischen Regionen, den Notstand auszurufen. Um dem zu einem Rinnsal zusammengeschmolzenen Po Wasser zuzuführen, richtete der Generalsekretär der Behörde, die das Wasser des Einzugsgebiets des Pos verwaltet, Meuccio Berselli, an die Gardaseegemeinden den dringenden Appell, einer Wasserentnahme aus ihrem See zuzustimmen. Der Gardasee leidet zwar auch unter der Trockenheit – sein Wasserspiegel liegt bereits heute fast einen halben Meter tiefer als letztes Jahr – könnte aber aus Sicht der Behörde noch Wasser an den dürstenden Fluss abgeben.

Die Gemeinschaft der Gardaseegemeinden weist dieses Ansinnen aber zurück. Ihr Generalsekretär, Pierlucio Ceresa, erklärte gegenüber der römischen Tageszeitung La Repubblica, dass die Umleitung eines Teils des Gardaseewassers nicht nur die Wassernot in der Ebene kaum lindern, sondern auch den See gefährden würde.

„Der See ist heuer nur zu etwa 63 Prozent gefüllt, was einen der niedrigsten Werte der letzten Jahre darstellt. Die Abgabe von 20 bis 30 Kubikmetern Wasser pro Sekunde an den Po würde die Probleme des wichtigsten italienischen Flusses, der eigentlich das Doppelte benötigen würde, nicht wirklich lösen, sondern nur dem See, der über seinen Ausfluss bei Peschiera bereits Wasser an den Fluss Mincio abgibt, Schaden zufügen“, so Pierlucio Ceresa.

Laut den Vertretern des Gremiums, das die Gemeinden des Sees rechtlich vereint, ist die zusätzliche Abgabe von Wasser des Sees an den Po schon aus „rein technischen“ Gründen inakzeptabel. Durch einen Staudamm bei Salionze südlich von Peschiera wird das Seewasser zwischen dem Mincio und zwei Bewässerungskanälen, die dort beginnen, verteilt.

Die Umleitung des Wassers in den Fluss und damit in den Po hieße, dass den landwirtschaftlichen Flächen, die an diesen beiden Kanälen „hängen“, genau während einer Zeit, in der auch diese nicht über genügend Wasser verfügen, Wasser entzogen würde. Aus ihrer Sicht haben die Gardaseegemeinden nicht ganz unrecht.

In Peschiera wurde am Donnerstag für den Spiegel des Sees ein Wert von 80 Zentimeter über dem hydrometrischen Nullpunkt gemessen, während am 10. Juni noch ein Wert von 85 Zentimeter ermittelt worden war. Im selben Zeitraum stieg der Wasserabfluss von 35 auf 65 Kubikmeter pro Sekunde an. Es wird also bereits auf Kosten des Sees zusätzliches Wasser abgegeben. Am selben Tag im letzten Jahr, dem 16. Juni 2021, waren hingegen ein Wasserspiegel von 126 Zentimeter über dem hydrometrischen Nullpunkt und ein Abfluss von 80 Kubikmetern pro Sekunde gemessen worden.

Wegen des niedrigen Wasserspiegels des Gardasees rief die Region Venetien die Nutzer des Sees sogar dazu auf, “aufgrund des Vorhandenseins felsiger und sandiger Untiefen bei der Schifffahrt Vorsicht walten zu lassen”.

Die Gardaseegemeinden übten an der „Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po“ auch harte Kritik. “Sie können unseren See nicht als Reservoir benutzen, das im Winter gefüllt und im Sommer im Interesse der stromabwärts gelegenen Verbraucher geleert wird. Andernfalls ist es wie in der Geschichte von der Ameise und der Zikade”, so Pierlucio Ceresa, der der Behörde schwere Versäumnisse vorwirft.

„Um die Probleme des Flusses zu lösen, muss im Winter Wasser gespart werden, wobei sowohl die Errichtung neuer Stauseen als auch an neue Wasser sparende Bewässerungsanlagen – etwa an eine Tropfbewässerung – gedacht werden soll. Wir müssen vorbeugen, nicht heilen“, fügt Pierlucio Ceresa hinzu.

Delta del Po in ginocchio per la siccità Delta del Po in ginocchio per la siccitàLa siccità ha ridotto il Po a un sesto della sua portata media. "Condizioni che non si verificavano da 70 anni", secondo l’Autorità di bacino. Nel Delta è molto difficile pescare, il mare ha guadagnato spazio verso il fiume e le acque salate bruciano le colture.L'inviata Maria Teresa Palamà per il Tg3 delle 19 del 16 giugno 2022 Posted by Tg3 on Thursday, June 16, 2022

Der Generalsekretär mag recht haben, aber nach 110 Tagen ohne Regen sind für die Betroffenen diese Worte kaum ein Trost. „Der Po liegt auf der Intensivstation“, so ein Beobachter. Die akute Wasserknappheit verschärft den Kampf um die wenigen noch verbliebenen Wasserreserven. Damit dürfte auch das Kräftemessen in die nächste Runde gehen.