„Wir gehen nicht wählen“

Rom – Trotz des harten Ringens der Parteien um die Stimmen der Italiener und trotz der immer größer werdenden politischen Offerte dürfte sich am Sonntag der Anteil jener Wahlberechtigten, die nicht das Wahllokal aufsuchen, weiter erhöhen. Für diese „Flucht von der Wahlurne“ werden zwar viele verschiedene Gründe genannt, die für sich allein alle ihre Berechtigung haben, aber bisher wurde wenig unternommen, um dieses Phänomen „wissenschaftlich“ zu erklären.

Für das Nachrichtenportal Today.it unternimmt der Universitätsdozent und Direktor von YouTrend, Lorenzo Pregliasco, nun einen Versuch, die Charakterzüge dieses ebenso zahlreichen wie schweigsamen Volkes zu skizzieren.

Bei den letzten beiden italienischen Kommunalwahlen war der Anteil der Nichtwähler sehr hoch. Da die Kommunalwahlen die Wähler normalerweise sehr stark ansprechen, wird für die in wenigen Tagen stattfindenden Parlamentswahlen mit einem weiteren Schrumpfen der Wahlbeteiligung gerechnet. Bei den letzten Parlamentswahlen lag der Anteil der Wahlmuffel bei 27,06 Prozent. Vor vier Jahren wurden sie nur von der Fünf-Sterne-Bewegung, die 32,68 Prozent der Stimmen erreichte, geschlagen, aber heuer könnte es leicht sein, dass die Nichtwähler die „stärkste Partei“ bilden werden.

Zu den Nichtwählern zählen natürlich auch jene, die aus verschiedenen Gründen nicht wählen können – beispielsweise, weil sie sich fern ihres Heimatortes aufhalten – aber was veranlasst die Nichtwähler dazu, nicht von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen?

Lorenzo Pregliasco, Professor an der Fakultät für Politik- und Sozialwissenschaften der Universität Bologna und Direktor des Webmagazins YouTrend, versucht dieses Rätsel zu beantworten und ein Bild des „typischen Nichtwählers“ zu zeichnen.

„Die allgemeine Erwartung geht von einer niedrigeren Wahlbeteiligung als im Jahr 2018 aus. Die Schätzungen sind nicht einfach, gehen aber in die Richtung, dass der Anteil der Nichtwähler höher sein wird als bei allen vorherigen Parlamentswahlen. Unsere Daten deuten darauf hin, dass der graue Bereich, der die Unentschlossenen und die Wahlmuffel einschließt, tendenziell mehr Frauen als Männer enthält, eine stärkere Konzentration in Mittel- und Süditalien aufweist und Personen mit mittlerem und unterem Bildungsabschluss sowie die nicht erwerbstätige Bevölkerung umfasst. So in etwa dürfte diese Grauzone auf sozialer Ebene aussehen. Zu ihr gehören nicht nur Bürger, die nicht wählen werden, sondern auch Wähler, die zum jetzigen Zeitpunkt noch unentschlossen sind“, meint Lorenzo Pregliasco.

Dem Universitätsdozenten zufolge sind es besonders die mittleren und unteren Einkommensschichten, die sich von der Politik nicht mehr ausreichend vertreten fühlen.

„So etwas wie eine Arbeiterklasse gibt es seit Ende der 1980-er Jahre nicht mehr. Wie die Auswertung des Stimmverhaltens und der Wählerwanderungen ergab, die einen offensichtlichen Zusammenhang zwischen Wahlverhalten, Einkommen, Besitz von Immobilienvermögen und Bildungsabschluss offenbart, bewegte sich ein Teil der mittleren und unteren Einkommensschichten von der Linken weg hin zur rechten Mitte und zur Fünf-Sterne-Bewegung. Mit anderen Worten wurde aus der Sicht ihrer ursprünglichen Stammwählerschaft das Mitte-links-Lager zu bürgerlich. Dieser Teil der Wählerschaft, der in der Regel außerhalb des Zentrums wohnt, wählte 2018 die Fünf-Sterne-Bewegung und das Jahr darauf die Lega. Ihr Fernbleiben vom Wahllokal während der Kommunalwahlen begünstigte den Erfolg von Mitte-links in den Großstädten. Es bleibt abzuwarten, ob es bei diesen Wahlen der Fünf-Sterne-Bewegung – vor allem im Süden – oder den Fratelli d’Italia von Giorgia Meloni gelingen wird, diese desillusionierten Menschen, die die Linke nicht mehr auffängt, zu erreichen“, führt der Dozent aus.

Zusammengefasst glauben diese Menschen kaum mehr daran, dass die Politik für sie etwas ändern will. Laut Lorenzo Pregliasco stießen die Wähler auch die vielen Bündnisse und folgenden „politischen Scheidungen“ zwischen grundverschiedenen Parteien vor den Kopf. Zudem hinterließ bei vielen Italienern die Tatsache, dass Parlamentarier ihre politische Zugehörigkeit wie ihr Hemd wechselten, einen bitteren Beigeschmack. Das mulmige Gefühl, dass „sie trotz meiner Stimme eh das tun, was sie wollen“, trägt viel zur Wahlmüdigkeit bei.

Viele Bürger in den Vorstädten, aber auch in den ländlichen Gebieten, deren Einkommen immer weniger mit den stetig steigenden Lebenshaltungskosten Schritt halten können, glauben, dass ihre Sorgen kaum mehr Gehör finden, wodurch sie den Wahllokalen immer öfter fernbleiben.