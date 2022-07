„Wir sehen Lungenentzündungen, die von Omikron verursacht werden“

Rom – Viele Mediziner schlagen erneut Alarm. „Wir sehen Lungenentzündungen, die von Omicron BA.5 verursacht werden“, sagt der Präsident der italienischen Notfallmediziner.

Viele Allgemeinmediziner sprechen von einem Anschwellen der Infektionen, wie sie es seit zwei Jahren nicht mehr gesehen haben. Die Ärzte beobachten auch, dass diese Welle mit einer Zunahme der Lungenentzündungen einhergeht. Zugleich betont ein Mediziner aber auch, dass die stationären Aufnahmen nicht wegen der Ansteckung, sondern wegen anderer Leiden, die eine Behandlung im Krankenhaus notwendig machen, erfolgen.

Einige Ärzte, die im Kampf gegen Covid-19 an vorderster Front stehen, sagen, dass sie begonnen haben, Krankheitsbilder zu beobachten, die sie seit Monaten nicht mehr gesehen haben.

„Während frühere Subtypen der Omikron-Variante des Coronavirus die unteren Atemwege verschont haben, beobachten wir jetzt wieder Lungenentzündungen, die durch Omikron BA.5 verursacht werden. Omikron BA.5 besitzt offenbar die Fähigkeit, bis in die Alveolen vorzudringen. Einige Patienten zeigen einen dermaßen ernsten Verlauf, sodass die behandelnden Ärzte dazu gezwungen sind, sie künstlich zu beatmen“, erklärt der Präsident der italienischen Notfallmediziner, Mario Balzanelli.

Epidemiologen erwarten den Höhepunkt der Welle für Mitte Juli. Mit Blick auf die geringe Menge von Tests und die verglichen damit hohe Anzahl von positiv Getesteten gehen sie davon aus, dass die wirkliche Zahl der Positiven zwei Millionen betragen könnte.

„Trotz einer erfolgten zweiten Auffrischungsimpfung beginnen wir – insbesondere bei Krebs- und Hämatologiepatienten – bedenkliche Sauerstoffentsättigungen im Blut zu beobachten. Generell sehen wir, dass sich die Abteilungen für Infektionskrankheiten erneut füllen und unter Druck geraten. Zudem stellen wir auch gastrointestinale Symptome fest“, fügt Mario Balzanelli hinzu.

Vier Aspekte der sommerlichen Omikron BA.5-Welle beunruhigen den Präsidenten der italienischen Notfallmediziner ganz besonders. „Die erste ist die Fähigkeit von Omikron BA.5, die Lungenbläschen zu erreichen, wodurch es zu einer Sauerstoffentsättigung, einer Lungenentzündung und in letzter Konsequenz zu einem Atemstillstand kommt. Zweitens erweist sich diese Untervariante als widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen. Drittens ist sie unglaublich ansteckend und viertens ist Omikron BA.5 in der Lage, die Immunabwehr zu überlisten. Menschen, die vier Dosen erhalten, und Dreifachgeimpfte, die eine frühere Covid-19-Krankheit mit hohem Fieber und Husten überstanden haben, zeigen bei einer Ansteckung mit dieser Untervariante immer noch bedeutende Symptome“, so Mario Balzanelli, der Erfahrungen aus erster Hand vorweisen kann.

„Viele neuen Fälle werden nur durch Zufall entdeckt, weil sich die Patienten wegen einer anderen Krankheit zur Ersten Hilfe begeben und dort positiv getestet werden. Sie sind aber völlig symptomlos“, erklärt der Präsident der italienischen Notfallmediziner. Laut Mario Balzanelli sei dies ein Zeichen für eine „sehr hohe virale Verbreitung“.

Die nackten Zahlen besagen, dass der Druck auf die Intensivstationen nur geringfügig zunimmt. Auf den italienischen Normalstationen hingegen sind innerhalb von einer Woche etwa 1.500 neue Patienten aufgenommen worden. „Diejenigen, die neu aufgenommen worden sind, befinden sich nicht wegen des Virus dort. Sie haben wegen eines anderen Leidens das Krankenhaus aufgesucht und sind positiv getestet worden“, meint der Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten des Krankenhauses von Sassari, Professor Sergio Babudieri.

„Impfstoffe, so ist inzwischen erwiesen, bieten einen klinischen Schutz. Sie verhindern Komplikationen der Atemwege, aber sie sind kein Schutz vor Infektionen. Es wird also immer Ansteckungen geben, aber sie stellen keine Gefahr für das Leben mehr dar. Mit oralen Virostatika und bald auch mit intramuskulär verabreichten monoklonalen Antikörpern kann die Krankheit wirksam bekämpft werden“, so Sergio Babudieri. Der Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten des Krankenhauses von Sassari spricht sich dafür aus, die Krankheit in baldiger Zukunft zu einer gewöhnlichen Grippe herabzustufen. Viele Virologen befürworten zumindest, für asymptomatisch Positive die Quarantänebestimmungen zu lockern.

Die italienischen Allgemeinmediziner beobachten trotz einer hohen Anzahl von Neuinfektionen nur einen geringen Anstieg von Lungenentzündungen. Allerdings warnen sie davor, die Gefahr zu unterschätzen.

„Im Sommer könnte eine Atemwegserkrankung wie Covid-19 zu Komplikationen führen, die nicht ausschließlich auf das Virus zurückzuführen sind. Sich eine Erkältung im Winter zu zuzuziehen, ist eine Sache. Im Winter hält man sich zumeist im Warmen auf. Im Sommer hingegen könnten die Temperaturschwankungen, denen man ständig ausgesetzt ist, sowie weitere Faktoren wie etwa kalte Luft aus Klimaanlagen zusätzliche Komplikationen verursachen“, erklärt der Präsident des Verbandes der italienischen Allgemeinmediziner, Silvestro Scotti.

Die Experten warnen also vor Panikmache, mahnen im selben Atemzug aber auch dazu, vorsichtig zu bleiben.