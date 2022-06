“Wir sind im Gymnasium und nicht am Strand”

Vicenza – Der Streit um den Bekleidungsstil von Schülerinnen mündete am Freitag vor dem Fogazzaro-Gymnasium in Vicenza in einem Protest von rund 300 Schülerinnen und Schülern. Wie DerStandard.at und italienische Medien berichten, kam es zum “Eklat” nachdem die Schulleiterin Maria Rosa Puleo – genervt von den luftigen Outfits vieler Schülerinnen – während des Unterrichts in mehreren Klassen erklärt hatte, dass man hier an einem Gymnasium und nicht am Strand sei. Sie forderte die Schüler auf, sich künftig angemessener zu kleiden und begründete dies damit, dass in der Schule neben Wissen auch Manieren beigebracht würden.

Ähnliche Konflikte gab es in diesen Tagen auch an anderen italienischen Schulen, was auch mit den aktuellen Temperaturen zu tun hat. Italien wird nämlich von einer für diese Jahreszeit ungewöhnlichen Hitze heimgesucht mit Temperaturen auch jenseits über 35 Grad. Es geht bei den Diskussionen über den Bekleidungsstil an den Schulen somit nicht darum, ob die Schülerinnen und Schüler leicht bekleidet zum Unterricht erscheinen dürfen, sondern vielmehr darum, wie leicht das Outfit sein darf.

Schulleiterin Puleo erklärt für sich, keineswegs prüde zu sein und bezeichnet sich selbst als Feministin. Doch die Vorbilder vieler Mädchen seien heute halbnackte Influencerinnen und Frauenbewegungen wie “Free the Nipple”. Viele Mädchen würden das dann als eleganten Stil empfinden und kopieren. “Den Kampf, ohne BH in die Schule gehen zu dürfen, empfinde ich als anachronistisch. Wahre Freiheit ist doch etwas anderes.”

Dennoch ruderte sie schließlich zurück und sucht nun die Aussprache mit den Schülern und Eltern. In einem offenen Brief entschuldigte sich Puleo für so manche Wortwahl der letzten Tage: “Es tut mir zutiefst leid, und es betrübt mich, wenn ich unbeabsichtigt Kummer und Leid verursacht habe: Ich entschuldige mich aufrichtig für das, was möglicherweise als Beleidigung gemeint war, und vertraue darauf, dass diese Entschuldigung angenommen werden kann.”