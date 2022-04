Zu lange Wartezeit: Restaurantkunde schießt auf Koch

Pescara – Die Stadt Pescara in den Abruzzen war am frühen Sonntagnachmittag Schauplatz eines unglaublichen Verbrechens. Ein Restaurantkunde geriet – vermutlich, weil er aus seiner Sicht zu lange auf seine Bedienung gewartet hatte – dermaßen in Rage, dass er eine Pistole zog und auf einen 23-jährigen Koch mehrere Schüsse abgab.

Der junge Koch musste mit schwersten Schussverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er liegt nach der Notoperation auf der Intensivstation und schwebt immer noch in Lebensgefahr. Der flüchtige Täter – ein 29-jähriger im Ausland lebender Mann aus den Abruzzen – konnte hingegen wenige Stunden nach den Schüssen auf der Autobahn festgenommen werden.

Die Aufnahmen der Überwachungskameras, die den gesamten Verlauf des Angriffs aufzeichneten, erinnern an Filmszenen eines Thrillers. Kurz nach 13.00 Uhr stürmte ein korpulenter Mann in das Innere eines bekannten Restaurants, das sich im historischen Zentrum von Pescara befindet.

Weil er seiner Meinung nach zu lange auf seine Bedienung gewartet hatte, begann der offensichtlich in Rage geratene Mann sofort, den anwesenden Koch – einen 23-Jährigen dominikanischer Herkunft – wüst zu beschimpfen. Der junge Koch versuchte vergeblich, ihn zu beruhigen. Der Kunde versetzte ihm zuerst einen Faustschlag ins Gesicht und zog anschließend eine Pistole, die er auf den jungen Mann richtete. Die Flucht hinter die Theke nütze dem jungen Koch wenig. Der Täter folgte ihm und gab auf den am Boden liegenden 23-Jährigen insgesamt fünf Schüsse ab.

Der junge Koch, der durch die Kugeln am Hals und an der Brust schwer verletzt worden war, war beim Eintreffen des Notarztes und der Rettungskräfte noch bei Bewusstsein. Auf der Fahrt ins Krankenhaus verschlechterte sich sein Zustand so sehr, dass er auf die Intensivstation verlegt werden musste. Der junge Koch, der einer Notoperation unterzogen wurde, schwebt noch immer in Lebensgefahr. Auch zwei junge Frauen, die als Angestellte des Lokals Zeuginnen des versuchten Mordes wurden, mussten aufgrund eines Schocks medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Der Täter hingegen ergriff nach dem Angriff die Flucht.

Dank einiger Zeugenaussagen und den Bildern der Überwachungskameras konnte der Angreifer schnell als ein 29-jähriger im Ausland lebender Mann aus den Abruzzen identifiziert werden. Die zusammen mit dem Rettungsteam eingetroffene Polizei leitete nach dem Täter sofort eine Großfahndung ein.

Von der Polizei verfolgt, suchte er zunächst Zuflucht bei Verwandten. Kurze Zeit später versuchte er mithilfe eines Taxis auf der adriatischen Autobahn A14 in nördliche Richtung zu entkommen. Noch am Sonntagabend gelang es den Polizisten, den Täter in einer Raststätte festzunehmen.

Sparatoria al ristorante per il servizio troppo lento, trovato l'aggressore Sparatoria al ristorante per il servizio troppo lento, trovato l'aggressoreÈ stato fermato in un'area di servizio vicino a Pesaro, l'uomo che ieri ha ferito gravemente con cinque colpi di pistola un giovane cuoco in un ristorante di Pescara. Avrebbe sparato per il servizio considerato lento. Elisa D'Alto dal Tg3 delle 12 dell'11 aprile 2022 Posted by Tg3 on Monday, April 11, 2022

Um eine Geiselnahme des Taxifahrers zu verhindern und die Sicherheit der Gäste der Autobahnraststätte zu gewährleisten, nahmen die Polizeibeamten telefonischen Kontakt mit dem Taxifahrer auf und hielten ihn bis zum geeignetsten Moment für den Zugriff aufrecht. Im Rahmen eines gemeinsamen Einsatzes der Straßenpolizei und der Beamten des Mobilen Einsatzkommandos der Polizei konnte der 29-Jährige gestellt werden. Bei der Verhaftung stellten die Beamten auch die mutmaßliche Tatwaffe – eine halbautomatische Pistole – sicher. Nach einem ersten Verhör wurde der Mann wegen versuchten Mordes und illegalen Tragens einer Schusswaffe festgenommen und in eine Haftanstalt überstellt.

Am Tag nach der Tat stand Pescara noch immer unter Schock. „Er ist mit seinem Weinglas in der Hand ins Lokal gestürmt und hat begonnen, meine Angestellten zu beschimpfen. Er hat ihm ins Gesicht geschlagen, seine Waffe gezogen und geschossen. Die Bilder der Überwachungskamera sind schockierend. Wir alle hoffen nur, dass es der Junge schafft“, so der Inhaber des Lokals.