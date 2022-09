Zu viel die Heizung aufgedreht? – Rom erwägt Strafen bis zu 3.000 Euro

Rom – Wie berichtet, plant die Regierung in Rom, die Heizperiode zu verkürzen und nur mehr eine Maximaltemperatur von 19 Grad erlauben, um italienischen Industriebetrieben die Energieversorgung zu garantieren. Die Bürger werden damit angehalten, den Auswirkungen der EU-Sanktionen gegen Russland die Stirn zu bieten. Wer ausschert, riskiert eine Geldstrafe.

Die genaue Regelung ist noch nicht völlig ausgearbeitet: In öffentlichen und privaten Räumlichkeiten sollen die Heizkörper so aufgedreht werden, dass sie mindestens um einen Grad weniger heizen. In jedem Fall darf die Temperatur 19 Grad nicht überschreiten. Auch ein Limit von 18 Grad steht derzeit noch zur Diskussion.

Feststeht, dass die Bürger im Verlauf des Tages eine Stunde weniger heizen dürfen. Der Zeitpunkt, ab wann die Heizungen aufgeschaltet werden dürfen, wird außerdem um 15 Tage nach hinten verschoben. Das bedeutet, dass vermutlich erst ab November geheizt werden darf.

Die scheidende Regierung in Rom geht davon aus, dass auf diese Weise drei bis sechs Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr eingespart werden können. Umweltminister Roberto Cingolani zeigte sich optimistisch und bezeichnete die Auswirkungen der Maßnahmen auf die Bürger als geringfügig. Bis 15. Oktober soll der Plan zur Einsparung von Gas für private und industrielle Zwecke der EU-Kommission unterbreitet werden. Derzeit arbeite man noch an dem Plan mit dem Industriellenverband Confindustria, erklärte der Minister.

Um die Vorgaben auch durchzusetzen, plant der Minister Stichprobenkontrollen und eine Überwachung des nationalen Verteilernetzes. Verwalter von Mehrfamilienhäusern werden angehalten, einzuschreiten und die Temperaturen der Heizkörper niedrig zu halten.

Auch die Sanktionen sind noch nicht offiziell. Einem Gesetzestext aus dem Jahr 2001 zufolge, der den sparsamen und zweckmäßigen Gebrauch von Energie behandelt, könnten die Strafen von 516 bis 2.582 Euro reichen. Die Regierung könnte aber auch ein Dekret erlassen, das eine EU-Norm zur Energieeffizienz im Bausektor aufgreift. In diesem Fall könnten die Strafen von 500 bis 3.000 Euro reichen.

Wer die stichprobenartigen Kontrollen in den Wohnungen der Bürger durchführt, muss ebenfalls noch geklärt werden.