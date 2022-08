Zweijähriger steckt sich etwas auf dem Spielplatz in den Mund und stirbt

Tragischer Fall in der Provinz Belluno

Belluno – Ein Zweijähriger, der mit seinem Vater in der Gegend von Belluno einen Vormittag auf dem Spielplatz verbracht hat, ist kurze Zeit später verstorben. Das Kind hatte etwas vom Boden in den Mund gesteckt. Eine Autopsie, die angeordnet wurde, soll klären, was genau passiert ist.

Der Vorfall hat sich am Donnerstag ereignet. Die Staatsanwaltschaft hat den 41-jährigen Vater Diego Feltrin wegen fahrlässiger Tötung ins Ermittlungsregister eingetragen.

Der Bub hat sich offenbar nicht unmittelbar unwohl gefühlt. Erst als der Vater mit seinem Sohn zu Hause zurückgekehrt war, verschlechterte sich der Zustand des Kindes zusehends.

Der Mann, der als Holzarbeiter tätig ist, brachte den Zweijährigen zur Notaufnahme im Krankenhaus von Pieve di Cadore. Zwei Stunden lang kämpften die Ärzte um das Leben des Kindes. Doch das Herz des kleinen Nicolò hörte letztendlich auf zu schlagen.

Das Krankenhauspersonal verständigte die Carabinieri, die mit den Erhebungen auf dem Spielplatz und im Haus der Familie anfingen. Vermutet wird, dass das Kind möglicherweise ein Pestizid oder Rattengift geschluckt haben könnte.

Leonardo Padrin, der Bürgermeister von Longarone, drückte der Familie im Namen der Gemeinde sein Beileid aus. Der Vorfall hat sich auf einem Spielplatz in Codissago, einer Fraktion von Longarone, ereignet, der sich gleich in der Nähe der Kirche befindet.

Am 3. August soll eine Autopsie durchgeführt werden. Der Vater erklärte den Ermittlern gegenüber, dass das Kind auf dem Spielplatz eine braune, erdähnliche Substanz in den Mund genommen habe. Er habe dies bemerkt und die Substanz sofort entfernt, so der Vater.

Wie die Staatsanwaltschaft betont, ist die Eintragung des Vaters ins Ermittlungsregister vorerst notwendig. Der Vater hat sich einen Rechtsbeistand zugelegt und kann selbst einen Gutachter seines Vertrauens ernennen.

„Ich kann mir nicht erklären, was passiert ist. Ich ertrage es nicht einmal, ein Foto meines Kindes anzuschauen“, erklärte verzweifelte Vater.