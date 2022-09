Zwölf Mrd. Euro: Italien bereitet neues Hilfspaket vor

Rom – In Italien soll es in der nächsten Woche ein neues Hilfspaket geben: Rund zwölf Milliarden Euro will die Regierung dafür lockermachen.

Damit sollen Medienberichten zufolge die die gestiegenen Energiekosten abgefedert und Familien und Unternehmen entlastet werden.

Geplant ist unter anderem die Verlängerung der billigeren Treibstoffpreise. Über weitere Details wird noch in den kommenden Stunden und Tage diskutiert.