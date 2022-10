102 Jahre Annexion Südtirols: Klares Nein zu Faschismus

Bozen – Die Junge Generation in der SVP gedenkt am heutigen 10. Oktober der Annexion Südtirols, welche vor 102 Jahren stattfand und nimmt diesen Tag zum Anlass, um zu mehr Wachsamkeit gegen postfaschistische Tendenzen im Land aufzurufen. Gleichzeitig fordert sie von ihrer Mutterpartei ein klares Nein zur postfaschistischen Wahlsiegerin Giorgia Meloni.

„Am 10. Oktober 1920, also vor genau 102 Jahren, wurde Südtirol von Italien annektiert. Leidvolle und für unsere Geschichte einschneidende Jahre geprägt von Hass und Hetze gegen die deutsch- und ladinischsprachigen Südtiroler sind darauf gefolgt“, weiß Fabian Gufler, stellvertretender Landesvorsitzender der SVP-Jugend. „Wir Südtiroler sollten am besten wissen, welches Leid Faschismus mit sich bringt; deshalb wollen wir heute nicht nur der Annexion Südtirols gedenken, sondern zum Widerstand der gesamten Gesellschaft gegen faschistische Tendenzen aufrufen!“

In diesem Zusammenhang sieht die Junge Generation die Ergebnisse der Parlamentswahlen mit Sorge. „Eine klar postfaschistische Partei wurde am 25. September zur Wahlsiegerin erkoren. Das muss uns Südtirolern zu denken geben! Hinsichtlich unserer Geschichte und den damit verbundenen, grausamen Erfahrungen müssen wir klare Kante gegen den chauvinistischen Wind aus Rom zeigen!“, so Fabian Gufler.

Auch nimmt die SVP-Jugend die eigene Mutterpartei in die Pflicht, klare Haltung gegen postfaschistische Bewegungen zu zeigen: „Die Südtiroler Volkspartei wurde im Widerstand geboren und steht in der Antifaschistischen Tradition! Diese Losung muss auch nach 77 Jahre nach Gründung unserer Partei gelten. Deshalb fordern wir als Junge Generation ein unmissverständliches Nein in Richtung Meloni und ihrer postfaschistischen Konsorten!“