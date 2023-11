13 israelische Geiseln laut Sicherheitskreisen übergeben

Erste Gruppen von Geiseln sind bereits am Weg zum Grenzübergang Rafah

13 von der radikalislamischen Hamas verschleppte israelische Geiseln sind nach ihrer Freilassung an Israel übergeben worden. “Die 13 israelischen Geiseln sind jetzt bei israelischen Sicherheitskräften”, erfuhr AFP am Freitag aus israelischen Sicherheitskreisen. Im Rahmen einer viertägigen Feuerpause im Gazastreifen sollen insgesamt 50 der etwa 240 israelischen Geiseln freigelassen werden, im Gegenzug sollen 150 verurteilte palästinensische Gefangene freikommen.

Unterdessen zog sich laut der radikalislamischen Hamas Israel aus dem Al-Shifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza zurück. Das teilte Ministeriumssprecher Ashraf al-Kudra am Freitag mit. Die israelische Armee reagierte zunächst nicht auf eine entsprechende AFP-Anfrage.

Die israelische Armee hatte sich rund eine Woche auf dem Gelände des Al-Shifa-Krankenhauses aufgehalten, unter dem sie eine Einsatzzentrale der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas vermutete. Am Sonntag erklärte die Armee, einen 55 Meter langen Tunnel in zehn Metern Tiefe unter der Klinik sowie ein Waffenlager gefunden zu haben. Am Donnerstag nahmen israelische Streitkräfte den Leiter des Al-Shifa-Krankenhauses, Mohammed Abu Salmija, fest.

Seit Beginn des israelischen Militäreinsatzes sind ein Großteil der geschätzten 2.300 Patienten sowie die Belegschaft und vertriebene Zivilisten aus dem Krankenhaus evakuiert worden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO zeigte sich “extrem besorgt” über die verbliebenen rund 100 Patienten und Krankenhausmitarbeiter.