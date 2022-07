4,2 Millionen Euro mehr für Bürgermeister und Referenten

Bozen – Der Regionalrat hat am Donnertag grünes Licht für eine höhere Entlohnung von Bürgermeistern und Gemeindereferenten genehmigt. 4,2 Millionen Euro werden dafür reserviert. Für Südtirol wird das Gesetz noch einmal dem Regionalorgan zur Prüfung der Rechnungsabschlüsse vorgelegt.

Die Mehrausgaben haben in den vergangenen Tagen für hitzige Diskussionen gesorgt. Ziel der Maßnahme ist es, einen Inflationsausgleich zu schaffen. Außerdem soll es leichter werden, Männer und Frauen für die Gemeindepolitik zu gewinnen.

In Südtirols Gemeinden bis zu 500 Einwohnern ist eine monatliche Entschädigung für Bürgermeister von 2.210 Euro vorgesehen. In Gemeinden zwischen 501 und 10.000 Einwohnern gibt es eine Erhöhung um acht Prozent. Bei den Gemeinden zwischen 10.000 und 15.000 Einwohnern macht die Erhöhung vier Prozent aus, berichtete die italienische Tageszeitung Alto Adige am Freitag.

Gemeindereferenten erhalten je nach Größe eine Erhöhung zwischen zu 30 und 42 Prozent.