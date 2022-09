50 aserbaidschanische Soldaten sterben im Kaukasus-Konflikt

Bei den wiederaufgeflammten Kämpfen zwischen Aserbaidschan und Armenien im Kaukasus sind nach Militärangaben aus Baku 50 aserbaidschanische Soldaten getötet worden. Wie das Verteidigungsministerium am Dienstag mitteilte, gehörten 42 getötete Soldaten der Armee und acht den Grenztruppen an. Armenien hat ähnlich hohe Verlustzahlen durch die in der Nacht ausgebrochenen Gefechte gemeldet.

Eriwan zufolge beschießen aserbaidschanische Truppen Orte im Kernland von Armenien und nicht das seit Jahrzehnten umkämpfte Gebiet Berg-Karabach. Viele internationale Akteure wie die EU und die Vereinten Nationen schalteten sich in die Bemühungen ein, eine Ausweitung der Kämpfe zu verhindern.

Das Verteidigungsbündnis OVKS der früheren Sowjetrepubliken Russland, Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgistan und Tadschikistan beriet am Dienstagabend. Präsident Wladimir Putin nehme an der Videokonferenz teil, hieß es aus dem Kreml in Moskau. Am Mittwoch werde sich der Sicherheitsrat in New York mit dem Konflikt der beiden Ex-Sowjetrepubliken befassen, meldete die russische Agentur TASS unter Berufung auf UNO-Quellen.