650 Euro für ein Einzelzimmer: Studenten zahlen Horrormieten

Wer in Südtirol studiert, muss tief in die Tasche greifen

Bozen – Wer in Südtirol studiert, es nicht leicht auf der Suche nach einer passenden Unterkunft, zumal die Mieten zum Teil horrende Ausmaße annehmen. 650 Euro kann ein Einzelzimmer pro Monat in der Nähe der Universität kosten. In Mühlbach wurden sogar fast 500 Euro pro Kopf für ein Doppelzimmer verlangt.

Studentenvertreter hatten bei der Diskussion zur Gemeindeimmobiliensteuer GIS Steuererleichterung für jene verlangt, die Zimmer und Wohnungen an Studenten vermieten. 1.800 Unterkünfte könnten vorübergehend an Studenten vermietet werden.

Außerdem wurde die Gratis-Plattform Yost ins Leben gerufen. Rund 190 Studenten haben damit im vergangenen Jahr eine Wohnung gefunden.

Falls sich ein Vermieter entscheidet, seine Unterkunft Studierenden zur Verfügung zu stellen, machen die Studentenvertreter einen Lokalaugenschein. Diese schlagen darauf einen angemessenen Mietpreis aufgrund der Ausstattung und der Lage vor, sie füllen ein entsprechendes Formblatt aus und geben dieses dann bei der Landesverwaltung ab. Besteht ein Vermieter auf einen höheren Preis, lassen die Studentenvertreter eine Zeit von zwei Monaten zur Beobachtung vergehen. Anschießend wird der Vermieter erneut kontaktiert.

In Bozen beträgt der Mietpreis für Studenten im Durchschnitt 460 Euro, ein Doppelzimmer kostet 300 Euro pro Monat. Doch für ein Einzelzimmer werden zum Teil auch 650 Euro verlangt, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige. In Brixen und Bruneck schwanken die Mieten zwischen 300 und 400 Euro.

In Südtirol werden Stipendien anhand der einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung EEVE verteilt. Voraussetzung ist das Erreichen eines bestimmten Studienziels. Die Leistungsstipendien wurden seit 2019 abgeschafft. Oberste Forderung der Studentenvertreter an die Politik bleibt eine Erhöhung des allgemeinen Stipendiums.

In Studentenheimen in Südtirol gibt es derzeit rund 700 Betten. Ein Einzelzimmer kostet rund 250 Euro pro Monat. Auch hier verlangen die Studentenvertreter, dass die EEVE als Kriterium für einen Heimplatz gilt.

Wie sich die Mietpreise weiter entwickeln, bleibt abzuwarten. Die Studentenvertreter hoffen darauf, dass sie sinken, wenn sich das Angebot erhöht. Allerdings sorgt die derzeitige Inflation um die zehn weiter für Teuerungen in allen Lebensbereichen. Abzuwarten bleibt noch, wie sich die erhöhte GIS auf leerstehende Wohnungen und der Bettenstopp im Tourismus ab Jänner 2023 auswirken.