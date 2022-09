765.000 Euro für Hauptkanalisierung Framacia – Morin – Enneberg

Bei einem Unwetter entstanden beträchtliche Schäden am Bau

Enneberg – Die Landesregierung hat heute auf Antrag von Umweltlandesrat Giuliano Vettorato 765.000 Euro aus dem Reservefonds für die Sanierung der Hauptkanalisierung Framacia – Morin – Enneberg entlang des Pfarrbachs zur Verfügung gestellt. Das Bauwerk war bei einem heftigen Unwetter am 5. August stark beschädigt worden.

Landesrat Vettorato unterstreicht: “Die Erneuerung der Hauptkanalisierung auf einer Länge von 1165 Metern war unerlässlich – auch, weil die Ortschaften Enneberg, Hof, Costamesana, Plazores, Fordora und Frena daran angeschlossen sind. Der Schaden betrifft ein Gebiet mit rund 800 Einwohnern.” Derzeit fließt das Abwasser ungeklärt in den Pfarrbach. “Deshalb war es notwendig, die Arbeiten zeitnah durchzuführen und die Mittel dafür schnell zur Verfügung zu stellen”, erklärt Vettorato. Der Kanal muss nahe am Bachbett und zum Teil im Uferbereich des Pfarrbachs neu errichtet werden. Zudem ist er so abzusichern, dass er künftigen Unwetterereignissen standhält.

Nachdem die Landesregierung das Geld nun zur Verfügung gestellt hat, kann die Sanierung der Kanalisierung in Angriff genommen werden.