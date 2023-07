Abschluss des NATO-Gipfels – Selenskyj in Vilnius gefeiert

Die NATO setzt am Mittwoch ihr Gipfeltreffen in der litauischen Hauptstadt Vilnius fort. Im Mittelpunkt steht ein Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit den Staats- und Regierungschefs bei einer Zusammenkunft des neuen NATO-Ukraine-Rates. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wird zum Abschluss des zweitägigen Treffens des Verteidigungsbündnisses Bilanz ziehen.

Zum Auftakt am Dienstag hatte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz der Ukraine ein neues Waffenpaket im Wert von 700 Millionen Euro mit weiteren Panzern, Munition und Patriot-Flugabwehrgeräten zugesagt. Konkrete Versprechen für einen Beitritt zu dem Verteidigungsbündnis wollten insbesondere er und US-Präsident Joe Biden Kiew aber nicht machen. Der ukrainische Präsident hatte seinem Ärger darüber schon während seiner Anreise nach Vilnius Luft gemacht und warnte, Unbestimmtheit sei ein Zeichen der Schwäche des Westens.

Die NATO-Staaten verständigten sich lediglich darauf, der Ukraine nach Ende des russischen Angriffskriegs grundsätzlich eine Aufnahme in die transatlantische Allianz zu ermöglichen. Eine Einladung sei aber erst möglich, “wenn die Verbündeten sich einig und Voraussetzungen erfüllt sind”, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der 31 NATO-Mitglieder.

Mit einer Rede vor Tausenden Menschen in Vilnius am Rande des NATO-Gipfels bekräftigte Selenskyj am Dienstagabend seine Forderung nach einer Mitgliedschaft in dem Militärbündnis. “Die NATO gibt der Ukraine Sicherheit. Die Ukraine macht die NATO stärker”, sagte Selenskyj auf einem Platz im Zentrum der litauischen Hauptstadt bei Sonnenschein und unter dem Jubel von Menschen, die blau-gelbe ukrainische Flaggen schwenkten.

Selenskyj sagte, er habe die Reise im Glauben an die Partner der Ukraine und an eine “starke NATO” angetreten. “Eine NATO, die nicht zweifelt, keine Zeit verschwendet und sich nicht zu irgendeinem Angreifer umblickt”, betonte der Präsident mit Blick auf Moskau. Russland hatte seinen Krieg gegen die Ukraine auch begonnen, um einen NATO-Beitritt des Landes zu verhindern. Die ganze Ukraine warte auf die Zusage für einen NATO-Beitritt, betonte Selenskyj.

“Die ukrainischen Flaggen auf den litauischen Straßen beweisen eindeutig, dass wir bereits Verbündete sind und dass die Ukraine die eigene und Ihre Freiheit verteidigt”, sagte Selenskyj und dankte den Litauerinnen und Litauern für die Aufnahme vieler ukrainischer Kriegsflüchtlinge.