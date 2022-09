Achammer als SVP-Obmann bestätigt, Kompatscher lässt weiter warten

Meran – Die Südtiroler Volkspartei (SVP) hat am Samstag im Kursaal in Meran ihre 65. ordentliche Landesversammlung unter dem Motto “Uns verbindet Südtirol” abgehalten. Im Mittelpunkt stand dabei die Wiederwahl der Parteiführung. Obmann Philipp Achammer wurde mit 89,16 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Bei der letzten Wahl waren es noch 94,87 Prozent gewesen. LH Arno Kompatscher äußerte sich weiter nicht, ob er bei der Landtagswahl 2023 wieder antritt oder nicht.

Die sonstige Parteiführung wurde indes erneuert: Erstmals sind auf Vorschlag des Obmannes mit Waltraud Deeg (38,27 Prozent) und Verena Tröger (55,16 Prozent) zwei Frauen ins Präsidium eingezogen. Landesrat Daniel Alfreider wurde als ladinischer Kandidat bestätigt.

SVP-Landessekretär Stefan Premstaller eröffnete gemeinsam mit Moderator Markus Frings die 65. SVP-Landesversammlung im bis auf den letzten Platz besetzten Meraner Kursaal. Diese stand unter dem Motto „Uns verbindet Südtirol“. Delegierte aus dem ganzen Land waren gekommen.

„Wir müssen den Schalter umlegen“

Achammer ging in seiner Rede kritisch mit den Ereignissen der letzten Monate um, die unter anderem die sogenannte “SAD-Affäre” rund um diverse Abhörprotokolle brachten. Er forderte eine Richtungsänderung und Zusammenhalt. Die Stärke der SVP sei, dass sie die verschiedenen Kräfte vereine. Achammer nahm auch zum möglichen Wahlsieg der Rechten in Rom Stellung. “Wer unsere Minderheit nicht respektiert, den respektieren wir auch nicht”, sagte er wörtlich. Der Obmann betonte auch, dass “unsere Autonomie nie eine inneritalienische Angelegenheit wird”. Zudem unterstrich er, dass die SVP die Autonomiepartei sei.

„Wir müssen den Schalter umlegen.“ Mit klaren Worten wandte sich Philipp Achammer an die SVP-Landesversammlung: „Das gemeinsame Ganze muss wieder vor die persönlichen Differenzen gestellt werden.“ Es brauche eine neue Bereitschaft zum Kompromiss, auch von den Verbänden. Innerhalb der Partei sei eine neue Debattenkultur nötig. Und vor allem von der ersten Reihe fordere er absolute Integrität. Mit 89,16 Prozent wurde er zum dritten Mal zum SVP-Obmann gewählt. Als Stellvertreter stehen ihm weiterhin Daniel Alfreider (bestätigt) sowie neu Waltraud Deeg (38,7 Prozent) und Verena Tröger (55,6 Prozent) zur Seite. Im Zuge einer Statuten-Änderung wurde dem Obmann u.a. die Möglichkeit eingeräumt, bei parteischädigendem Verhalten direkt Sanktionen auszusprechen. Neu ist auch, dass die Parteispitze künftig geschlechterparitätisch besetzt werden muss.

SVP-Obmann Philipp Achammer sprach in seiner Rede offen an, dass die Südtiroler Volkspartei jüngst oft „das Bild eines zersprengten Haufens“ gebe: „Ich entschuldige mich bei allen, die wir enttäuscht haben – das ist nicht unser Anspruch.“ Für schwieriger werdende Zeiten forderte er eine neue Bescheidenheit, eine neue Kompromissbereitschaft und ein neues Miteinander: „Erinnern wir uns daran, dass unser Land durch Geschlossenheit groß geworden ist.“ Die gemeinsame Klammer sei weiterhin die Autonomie. „Wir müssen uns dem Wettbewerb der Ideen stellen – und Entscheidungen treffen, zu denen wir auch stehen.“

„Interne Konflikte, welche der Partei schaden, sind aufzuarbeiten“, meinte Philipp Achammer. Dabei dürfe es keine Vorverurteilungen geben. Diesbezüglich hat er von der Landesversammlung, auf seinen Vorschlag hin, die statutarische Möglichkeit erhalten, direkte Sanktionen zu verhängen. Diese müssen dann innerhalb von 30 Tagen von der SVP-Leitung ratifiziert werden. Der SVP-Obmann ging auch auf die anstehenden Parlamentswahlen ein: „Für unsere politische Arbeit in Rom gibt es eine rote Linie: Wer Autonomie nicht schätzt und respektiert, den schätzen und respektieren wir auch nicht!“ Den SVP-Kandidaten wünschte er viel Glück, dem scheidenden Albrecht Plangger dankte er für neun Jahr parlamentarische Arbeit.

„Auf die Südtiroler Volkspartei kann man sich seit gut sieben Jahrzehnten im italienischen Parlament verlassen“, betonte Philipp Achammer. „Wir haben unsere Kandidaten basisdemokratisch über unsere Ortsgruppen nominiert. Wir sind weiterhin das beste politische Angebot für die Leute in unserem Land.“ Der einzige Autonomie-Garant heiße Südtiroler Volkspartei. Der SVP-Obmann vergas nicht, seinen beiden bisherigen Stellvertretern zu danken: Angelika Wiedmer und Karl Zeller. Letzterer erinnerte daran, dass die SVP-Handschlagqualität gepaart mit klaren Strategien stets der Schlüssel zum Erfolg gewesen sei. Die „interne Opposition“ bezeichnete er als eine Bereicherung.

Zeller: „Nadelstiche gegen Kompatscher“

Der scheidende Obmannstellvertreter, Karl Zeller, kritisierte in seiner Wortmeldung, dass immer wieder versucht werde, mit Nadelstichen Landeshauptmann Kompatscher zum Aufgeben zu bewegen.

Er brachte auch den Vorschlag ins Gespräch, die Ämter des Landeshauptmannes und des Parteiobmannes zusammenzulegen. Indirekt warf er Achammer vor, sich nicht ausreichend hinter den Landeshauptmann gestellt zu haben.

Kompatscher verweist auf gesellschaftliche Bruchlinien

Kompatscher selbst zeigte sich in seiner Rede zur aktuellen Situation besorgt darüber, dass nach den Krisen der letzten Jahre, die Gesellschaft immer weiter auseinanderbricht. Dabei würden gerade jetzt große Reformen anstehen, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Nachhaltigkeit müsse drei Punkte berücksichtigen, die Umwelt, das Soziale und die Wirtschaft. Die Autonomie biete viele Instrumente, den Herausforderungen zu begegnen, könne aber nicht alles lösen. Er ging auch auf die Rolle der Politik ein. Diese müsse optimale Rahmenbedingungen für die Gemeinschaft schaffen und nicht die Interessen eines jeden Einzelnen befriedigen.

Entgegen den Erwartungen gab der seit dem Jahr 2014 amtierende Landeschef keine Auskunft darüber, ob er im Herbst kommenden Jahres erneut als Spitzenkandidat ins Rennen geht. Er hat immer verlangt, dass bestimmte Voraussetzungen gegeben sein müssten, um seine Politik leichter umsetzen zu können.

Landeshauptmann Arno Kompatscher ging in seinem Redebeitrag unter anderem auf die Autonomie als Erfolgsgeschichte ein, die Sicherheit und Wohlstand gebracht habe. Derzeit seien aber gesellschaftliche Bruchlinien zu sehen: „Viele haben Sorge und Angst, die sich oft in Aggression niederschlagen.“ Aufgabe der Politik müsse es weiterhin sein, dem Allgemeininteresse zu dienen: „Wir müssen das auch ganz klar sagen: Es können nicht mehr alle Wünsche erfüllt werden – und es muss auch gesellschaftliche Eigenverantwortung eingefordert werden.“ Vorgestellt wurde bei der Landesversammlung auch das „Team Autonomie“, die sechs SVP-Kandidaten, die sich bei der Wahl am 25. September um einen Sitz im italienischen Parlament bewerben: Julia Unterberger, Manfred Mayr, Renate Gebhard, Dieter Steger, Meinhard Durnwalder und Manfred Schullian.

Statutenänderung genehmigt

Der scheidende Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) überbrachte Grußworte. Trotz des Wahlkampfauftaktes der Tiroler ÖVP in Galtür sei er nach Meran gekommen, da ihm Südtirol und die SVP ein Herzensanliegen sei. Unter den Ehrengästen befanden sich u.a. der österreichische Generalkonsul Clemens Mantl und der bayerische EU-Abgeordnete Markus Ferber.

Genehmigt wurden bei der Landesversammlung auch Änderungen am Statut. Die Senioren heißen in Zukunft Generation 60+, Parteigremien sollen paritätisch besetzt werden, Änderungen gibt es bei der Kür der Landtagskandidaten und es soll ein Ehrenkodex ausgearbeitet werden.