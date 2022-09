Achammer: „Es braucht einen Richtungswechsel“

Bozen – Philipp Achammer wird bei der SVP-Landesversammlung am Samstag in seiner Funktion als Parteiobmann aller Voraussicht nach zum dritten Mal bestätigt. „Die letzten Monate haben gezeigt, dass es einen Richtungswechsel braucht“, erklärt Achammer laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa.

Seine Wiederkandidatur steht damit weniger im Zeichen der Kontinuität, sondern einer „grundlegenden Erneuerung“.

So plant Achammer die Einführung eines Verhaltenskodex, um parteischädigendes Verhalten zu sanktionieren. „Der Parteiobmann muss die Möglichkeit haben, unmittelbar zu reagieren“, betont Achammer laut Ansa. Er erwartet sich, dass die Landesversammlung dem Vorhaben grünes Licht gibt.

Achammer will außerdem eine geschlechtergerechte Verteilung von Positionen innerhalb der Partei. Die Ortsgruppen sollen in wesentliche Entscheidungen mit einbezogen werden. Laut Achammer brauche es Vertrauen in die Basis der Partei.