Äthiopien im Ausnahmezustand wegen Rebellen-Vormarschs

In Äthiopien spitzt sich der Konflikt zwischen der Zentralregierung und der Volksbefreiungsfront TPLF aus der nördlichen Region Tigray weiter zu. Die Zentralregierung in der Hauptstadt Addis Abeba habe wegen des Vormarsches der TPLF den Ausnahmezustand ausgerufen, hieß es am Dienstag in einer in staatsnahen Medien verbreiteten Mitteilung. Zuvor hatten die Behörden der Hauptstadt die Bewohner zu den Waffen gerufen.

Die TPLF hatte zuletzt die Einnahme zweier strategisch wichtiger Städte gemeldet und mit einem Vormarsch auf die Hauptstadt gedroht. Die USA warnten vor einer weiteren Verschlechterung der humanitären Situation. Ein möglicher Vormarsch der TPLF auf Addis Abeba sei inakzeptabel, sagte der Sonderbeauftragte der USA für die Region, Jeffrey Feltman.

Vor etwa einem Jahr brachen in der Region Tigray Kämpfe zwischen Truppen der von der TPLF geführten Regionalregierung und der Zentralregierung unter Ministerpräsident Abiy Ahmed aus. Die Regionalregierung wurde zunächst vertrieben, die TPLF konnte aber die Kontrolle weitgehend zurückgewinnen und rückte in Nachbarregionen vor. Zuletzt konnte die TPLF die strategisch wichtigen Städte Dessie und Kombulcha erobern, die etwa 380 Kilometer von Addis Abeba entfernt liegen.

Ein Sprecher der TPLF erklärte, man werde gegebenenfalls auf die Hauptstadt zumarschieren, wenn dies nötig sei, um die Ziele in Tigray zu erreichen. Äthiopien, eine Föderation aus zehn ethnischen Regionen, wurde drei Jahrzehnte lang von Tigray und der TPLF dominiert, bis Abiy 2018 Ministerpräsident wurde.

Die TPLF warf dem Friedensnobelpreisträger Abiy vor, die Macht auf Kosten der Regionen immer weiter zu zentralisieren. Am Montagabend verkündeten die Truppen aus Tigray sich mit einer Truppe der Oromo, die ebenfalls gegen die Zentralregierung kämpft, zusammengeschlossen zu haben. Die Oromo sind die größte ethnische Gruppe in Äthiopien, auch Abiy gehört ihr an. Viele ihrer politschen Anführer befinden sich im Gefängnis.

Angesichts des Vormarsches der Truppen der TPLF riefen die Behörden der äthiopischen Hauptstadt die Bevölkerung in Addis Abeba zu den Waffen. Die Bewohner sollten ihre Waffen registrieren und sich in ihren Stadtteilen versammeln, hieß es in einem Aufruf der Stadtverwaltung. Waffenbesitzer, die sich nicht am Schutz ihrer Umgebung beteiligen könnten, sollten ihre Waffen der Regierung, nahen Verwandten oder Freunden übergeben. Jeder werde festgenommen, der versuche Chaos zu stiften.

Seit Kriegsausbruch wurden Tausende Zivilisten getötet, mehr als 2,5 Millionen Menschen gaben ihre Wohnungen und Häuser auf, um vor der Gewalt zu fliehen. US-Sondergesandter Feltman bezeichnete die Lage in Äthiopien als besorgniserregend und warnte vor katastrophalen Konsequenzen, sollte der Konflikt weiter anhalten. Wegen Beschränkungen der Zentralregierung gelange humanitäre Hilfe nicht in den Norden des Landes, wo man Anzeichen einer Hungersnot sehe. Die Zentralregierung hat bestritten, Nahrungsmittelhilfen zu blockieren.

Zugleich kündigte die US-Regierung an, dass Äthiopien wegen schwerer Verletzungen der Menschenrechte künftig nicht mehr vom Handelsabkommen African Growth and Opportunity Act (AGOA) profitieren soll, dass zollfreien Zugang zu den USA gewährt.