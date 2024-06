AfD-Politiker in Mannheim mit Messer attackiert

Von: APA/dpa

In Mannheim ist ein AfD-Kandidat für die Kommunalwahl am späten Dienstagabend mit einem Messer angegriffen worden. Der Mann wurde dabei verletzt, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch erfuhr. Der Täter wurde festgenommen. Der Vorfall ereignete sich demnach um 22.45 Uhr. Die Polizei Mannheim bestätigte in der Früh offiziell nur, dass es einen Polizeieinsatz gab, aber sie am Vormittag informieren will.

Nach Angaben des Kreisverbands der deutschen Partei AfD ereignete sich der Vorfall in der Nähe des Marktplatzes. Der AfD-Kandidat habe demnach einen Plakatabreißer auf frischer Tat ertappt. Als er die Person gestellt habe, sei er von dieser angegriffen und mit einem Messer verletzt worden. Der AfD-Politiker befinde sich noch im Krankenhaus, habe aber nur Schnittverletzungen davongetragen. Die AfD sprach von einer Attacke von “Linksextremisten” – die Angaben konnten offiziell noch nicht bestätigt werden. “Wir sind erschrocken und bestürzt”, sagte der AfD-Landesvorsitzende Markus Frohnmaier.

In Mannheim hatte sich erst am Freitag ein tödlicher Messerangriff ereignet. Ein 25-jähriger Afghane hatte bei einer islamkritischen Kundgebung auf dem Mannheimer Marktplatz ein Messer gezogen und sechs Männer verletzt, darunter war auch ein Polizist. Der 29-Jährige Polizeibeamte erlag später seinen Verletzungen.