Afrikanische Union suspendiert Mitgliedschaft des Sudan

Nach dem Militärputsch im Sudan hat die Afrikanische Union (AU) die Mitgliedschaft des ostafrikanischen Landes suspendiert. Die Mitgliedschaft sei mit sofortiger Wirkung auf Eis gelegt, hieß es am Mittwoch. Das Land werde von allen Aktivitäten so lange ausgeschlossen, bis die entmachtete Übergangsregierung unter ziviler Führung wiederhergestellt sei. Unterdessen gingen die Menschen den dritten Tag in Folge gegen den Militärputsch auf die Straße.

In mehreren Städten des Landes kam es auch am Mittwoch erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften, die mit Tränengas gegen die Menschen vorgingen. Die Luftfahrtbehörde kündigte an, den Flugverkehr wieder aufnehmen zu wollen. In der Hauptstadt Khartum blockierten Demonstranten mit Steinen und Reifen die Straßen, berichteten Reporter der Nachrichtenagentur AFP. Die Sicherheitskräfte nahmen mehrere Demonstranten fest. Die Entlassung Hamdoks aus dem Militärarrest entspannte die Lage nicht.

Unterdessen durfte der abgesetzte Regierungschef Abdalla Hamdok nach seiner Festnahme “unter Bewachung” in sein Haus zurückkehren. Er war nach dem Putsch am Montag zunächst im Haus des obersten sudanesischen Generals, Abdel Fattah al-Burhan, festgehalten worden. Am Dienstag wurden er und seine Frau “unter strenger Bewachung” nach Hause gebracht, teilte sein Büro mit. Ob Hamdok damit wieder Bewegungsfreiheit erlangte oder unter Hausarrest steht, blieb unklar. Andere Minister und zivile Führungskräfte standen indes weiterhin unter Militärarrest.

Am Dienstag telefonierte US-Außenminister Anthony Blinken mit Hamdok. Dabei habe Blinken “die Entlassung des Ministerpräsidenten aus dem Gewahrsam begrüßt”, teilte das Außenministerium in Washington mit. Der US-Chefdiplomat appellierte demnach an die sudanesische Armee, alle nach dem Putsch festgenommenen “zivilen Anführer” freizulassen und “ihre Sicherheit zu garantieren”.

Der vorübergehend geschlossene Flughafen von Khartum sollte noch am Mittwoch wiedereröffnet werden. Ab 16.00 Uhr werde der Betrieb am Flughafen der Hauptstadt wieder aufgenommen, sagte der Chef der zivilen Luftfahrtbehörde des nordostafrikanischen Landes.

Nach wochenlangen Spannungen hatten sudanesische Soldaten am Montag gegen die zivile Übergangsregierung geputscht. General Burhan rief den Ausnahmezustand aus und kündigte die Bildung einer neuen Regierung mit “kompetenten Personen” an.

Inzwischen wächst allerdings der internationale Druck auf die neuen Machthaber. Nachdem die USA bereits am Montag Sudan-Hilfen von 700 Millionen Dollar (603 Mio. Euro) eingefroren hatten, drohte auch die EU mit dem Entzug von Finanzhilfen. Der Versuch, den Übergangsprozess im Sudan zu untergraben, sei “inakzeptabel”, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell im Namen der 27 Mitgliedstaaten.

Die Botschafter der EU, der USA und anderer Länder forderten unterdessen ein Treffen mit Hamdok. Man erkenne Hamdok weiterhin als Regierungschef an, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der EU-Delegation sowie der Botschaften Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, der USA und weiterer Länder. Der UNO-Sicherheitsrat befasste sich in einer Dringlichkeitssitzung mit dem Putsch. Auf eine gemeinsame offizielle Erklärung konnte sich der Rat aber zunächst nicht einigen.

In dem nordostafrikanischen Land hatte nach dem Sturz von Machthaber Omar al-Baschir im Jahr 2019 ein Souveräner Rat die Regierungsgeschäfte übernommen, in dem sich Militärs und Zivilisten die Macht teilten. Seitdem befand sich das Land in einer Übergangsphase, die 2023 mit der Einsetzung einer zivilen Regierung enden sollte. Eine hohe Inflation, wirtschaftliche Probleme und tiefe politische Spaltungen verschärften die Lage aber.