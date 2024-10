Agentur: 30 Tote bei israelischem Angriff im Gazastreifen

Wieder Opfer in Flüchtlingslager Jabalia zu beklagen (Archivbild)

Von: APA/Reuters/dpa

Bei einem israelischen Angriff auf das Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens sind nach Angaben der offiziellen palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa mindestens 30 Palästinenser getötet worden. Darunter seien 20 Kinder und Frauen, meldete die Agentur in der Nacht auf Samstag. Mehr als 50 weitere Personen seien verletzt worden. Die israelischen Streitkräfte äußerten sich zunächst nicht zu dem Bericht.

In Jabalia kam es zuletzt wieder zu heftigen Kämpfen. Vor wenigen Tagen tötete das israelische Militär dort eigenen Angaben zufolge in einem früher als Klinik genutzten Gebäude mehrere Terroristen und zerstörte ein Waffendepot.

Die Streitkräfte hatten am 6. Oktober eine erneute Bodenoffensive im Norden des Gazastreifens begonnen und die dort lebenden Zivilisten aufgefordert, in den Süden des Küstenstreifens zu gehen. Viele der – teils bereits mehrmals vertriebenen – Menschen ignorierten den Aufruf allerdings, weil das israelische Militär auch in den sogenannten sicheren Zonen im Süden angegriffen habe.