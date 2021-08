Angela Merkel nun als Räucherfigur aus dem Erzgebirge

Zum Ende ihrer Kanzlerschaft in Deutschland gibt es Angela Merkel (67) nun auch als Räucherfigur aus dem Erzgebirge in Sachsen. “Die scheidende Kanzlerin in der typischen Haltung mit Merkel-Raute bieten wir in einem Blazer in rosa, türkis oder violett an”, sagte Andreas Bilz, Geschäftsführer der Seiffener Volkskunst.

Zunächst wurden 300 der etwa 14 Zentimeter hohen Figuren der CDU-Politikerin hergestellt, die Hälfte ist bereits verkauft. Ob es eine weitere Auflage geben wird, sei noch nicht entschieden.