Angriffe auf Syrien nach Raketenbeschuss

Nach Raketenbeschuss aus Syrien hat die israelische Armee nach eigenen Angaben Angriffe auf das Land ausgeführt. Vor kurzem seien nach dem Ertönen von Luftalarm “im Norden Israels” zwei Raketen auf offenem Gelände abgestürzt, erklärte die Armee in der Nacht auf Samstag. Das Militär gehe nun gegen den Ursprung des Beschusses vor. Bei mutmaßlichen US-Luftangriffen in Syrien sind indes Aktivisten zufolge mindestens neun Kämpfer proiranischer Milizen getötet worden.

Mindestens 27 weitere seien verletzt worden, einige davon schwer, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London am Samstag mit. Die Angriffe zielten demnach auf Posten der Milizen sowie einen ihrer Konvois im Osten Syriens nahe der Grenze zum Irak. Unter den Toten seien drei Syrer gewesen. Das US-Militär äußerte sich zunächst nicht zu den Angriffen.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs hat das US-Militär nach Attacken proiranischer Milizen auf US-Truppen im Irak und in Syrien mehrfach Ziele in diesen Ländern angegriffen. Seit Kriegsbeginn gab es mehr als 100 solcher Angriffe. Die Sicherheitslage in der gesamten Region ist sehr angespannt. Die Gefahr einer Ausweitung des Gaza-Kriegs wächst.

Die israelische Armee gab gegenüber der Nachrichtenagentur AFP nicht an, wo genau die Raketen niedergingen. Israel sieht die annektierten Golanhöhen als Teil seines Nordbezirks an. Nach Angaben des syrischen Verteidigungsministeriums und laut syrischen Staatsmedien hatte ein israelischer Angriff am Donnerstag die Hauptstadt Damaskus zum Ziel.

Generell äußert sich Israel kaum zu einzelnen Angriffen in Syrien. Es betont aber immer wieder, es werde nicht zulassen, dass sein Erzfeind Iran seine Präsenz in Syrien ausweite. Teheran ist mit dem syrischen Machthaber Bashar al-Assad verbündet.

Seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs im Jahr 2011 hat Israel das Nachbarland hunderte Male aus der Luft beschossen. Die Angriffe richten sich insbesondere gegen die vom Iran unterstützte libanesische Hisbollah-Miliz, aber auch gegen Stellungen der syrischen Armee. Seit Beginn des Kriegs gegen die mit der Hisbollah verbündete radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas vor fast drei Monaten hat Israel die Luftangriffe in Syrien intensiviert.