Anhörung Südafrikas zum Gaza-Krieg hat begonnen

Mandela-Statue in Ramallah

Begleitet von Demonstrationen hat vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag die Anhörung zur Völkermord-Klage gegen Israel begonnen. Zum ersten Mal stellt sich Israel der Klage Südafrikas zum Gaza-Krieg. Der Vertreter Südafrikas warf Israel in seiner Einlassung vor dem höchsten UNO-Gericht “völkermörderisches Handeln” vor und verglich den Umgang mit den Palästinenserinnen und Palästinensern mit dem Apartheid-System der Rassentrennung. Israel weist den Vorwurf zurück.

“Kein bewaffneter Angriff auf ein Staatsterritorium, egal wie schwerwiegend er ist, (…) kann eine Verletzung der (UN-Völkermord-)Konvention rechtfertigen”, sagte Südafrikas Justizminister Ronald Lamola vor dem UNO-Gericht (ICJ/IGH) mit Blick auch auf den Großangriff der islamistischen Hamas am 7. Oktober auf Israel.

Die Anhörungen sind für Donnerstag und Freitag geplant, im Anschluss folgt das Hauptsacheverfahren. Südafrika hatte die Klage Ende 2023 eingereicht. Israel wird am Freitag seine Position darlegen. Der UNO-Gerichtshof soll über Konflikte zwischen Staaten entscheiden. Eine Entscheidung, zunächst nur über den Eilantrag, wird in den nächsten Wochen erwartet. Ein Verfahren in der Hauptsache, dem Völkermord-Vorwurf, kann Jahre dauern.

Die Urteile des Gerichtshofs haben vor allem symbolischen Charakter, deren tatsächliche Umsetzung ist nur schwer zu vollstrecken. Israel hat als Reaktion auf das Hamas-Massaker vom 07. Oktober einen Feldzug im Gazastreifen mit dem erklärten Ziel gestartet, die radikal-islamische Organisation zu vernichten. Dabei sind nach Hamas-Angaben bisher mehr als 23.000 Menschen getötet worden. Bei dem Massaker am 07. Oktober wurden 1.200 in Israel getötet, die meisten davon Zivilistinnen und Zivilisten, und rund 240 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Vor dem Friedenspalast in Den Haag, dem Sitz des Gerichtshofes, hatten sich am Donnerstag Anhängerinnen und Anhänger der Palästinenserinnen und Palästinenser versammelt. Einige Dutzend Befürworterinnen und Befürworter Israels waren zu einer Demonstration ebenfalls vor das Gericht gekommen.

“Das ,Verbrechen der Verbrechen’, der Vorwurf des Völkermordes sollte niemals leichtfertig erhoben werden”, twitterte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Donnerstag. “Wir widersetzen uns allen Versuchen, den IGH zu politisieren. Israel ist eine Demokratie, die das Recht hat, sich gegen den barbarischen Terrorangriff von Hamas auf friedliche Gemeinschaften im Einklang mit dem Völkerrecht zu verteidigen.”