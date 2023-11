Arabische Liga berät in Riad erneut über Gaza-Krieg

Auf Gesuch der Palästinenser und Saudi-Arabiens kommt die Arabische Liga am Samstag erneut zu Beratungen über den Gaza-Krieg zusammen. Bei der Sitzung in Riad gehe es um die “israelische Aggression gegen Gaza”, hieß es in einer Erklärung der Organisation. Die 22 Außenminister der Arabischen Liga verurteilen “die israelische Besatzung und ihre Aggression gegen Gaza und fordern, dass das Land für seine Verbrechen gegen das palästinensische Volk zur Verantwortung gezogen wird.”

Die Außenminister hatten bei einem Treffen kurz nach Kriegsbeginn am 7. Oktober in Kairo bereits einen sofortigen Stopp der israelischen Angriffe auf Gaza gefordert. Sie warnten dabei vor “katastrophalen” Folgen für die humanitäre Lage und Sicherheit in der Region durch eine Verschärfung des Konflikts. Saudi-Arabien hat derzeit den Vorsitz in der Organisation.