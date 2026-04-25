Araqchi verlässt nach Gesprächen mit Pakistanis Islamabad

Von: APA/AFP

Der iranische Außenminister Abbas Araqchi ist nach Gesprächen mit pakistanischen Regierungsvertretern über mögliche Friedensverhandlungen mit den USA aus Islamabad abgereist. Araqchi verließ die pakistanische Hauptstadt am Samstag nach eintägigen Gesprächen. Pakistan vermittelt in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs und hatte vor rund zwei Wochen bereits Gespräche zwischen Vertretern Irans und der USA in Islamabad ausgerichtet, die jedoch ohne Ergebnis blieben.

Die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner befanden sich am Samstag erneut auf dem Weg nach Islamabad. Nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens soll die pakistanische Regierung den US-Vertretern Irans Vorschläge übermitteln.