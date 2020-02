Auch Österreich von Abhöraffäre betroffen

Die Schweizer Firma Crypto AG soll in alle Welt verkaufte Maschinen zur Verschlüsselung geheimer Kommunikation manipuliert haben. Geheimdienste sollen auf die verschlüsselten Informationen zugegriffen haben, wie ein ehemaliger Crypto-Mitarbeiter sagte. Zu den Kunden zählte auch Österreich, welches aber laut dem ZDF-Redakteur Ulrich Stoll erkannte hatte, dass die Geräte manipuliert waren.

Der ZDF-Redakteur ist neben dem Schweizer Radio und Fernsehen SRF, dem ZDF und der “Washington Post” an der Recherche beteiligt. Unklar ist, wann Österreich die Praxis durchschaut hat. Eine offizielle Bestätigung oder ein Dementi seitens österreichischer Behörden gibt es bisher nicht, das Verteidigungsministerium will den Fall nicht kommentieren. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) betonte aber in der “ZiB2” am Mittwoch, dass es “ohne Zweifel in dieser Angelegenheit großen Aufklärungsbedarf” gebe.

Wie die Tageszeitung “Presse” unter Berufung auf einen ehemaligen Diplomaten berichtet, sollen die Geräte der Schweizer Firma in den 1970ern sowohl in Wien als auch in “ausgewählten Botschaften” im Einsatz gewesen sein. Auch früheren Angehörigen des Bundesheeres seien die Crypto-Apparate noch ein Begriff. Das Außenministerium betonte, dass zumindest für die 1980er Jahre ausgeschlossen werden könne, dass Verschlüsselungsgeräte der Firma Crypto eingesetzt worden sind.

Laut der Tageszeitung “Standard” heißt die Firma heute Cy One Security AG. Die internationale The Crypto Group AG ist seit rund zwei Jahren in schwedischem Besitz. Auf der Website des Unternehmens hieß es am Donnerstag, die Berichte über die Abhörpraktiken seien “sehr besorgniserregend”. Sobald man ein genaueres Bild der Lage habe, wolle man sich auch öffentlich dazu äußern.

Neben Österreich zählten rund 120 Länder, darunter der Iran, südamerikanische Regierungen sowie Indien und Pakistan zu den Kunden, wie der ehemalige Crypto-Mitarbeiter SRF sagte.

Die Abhörpraktiken beschäftigen auch den belgischen Militärgeheimdienst ADIV. Der Dienst sei über die “Operation Rubikon” informiert und “untersucht derzeit den möglichen Umfang der gemeldeten Abhörpraktiken”, teilte der ADIV nach Angaben der deutschen Nachrichtenagentur dpa vom Mittwochabend mit.

Der Geheimdienst ging demnach nicht näher darauf ein, ob auch Belgien im Visier der Aktion gestanden habe, in die der US-Geheimdienst CIA und der deutsche Bundesnachrichtendienst BND verwickelt sind. CIA und BND waren nach den Recherchen Besitzer der Crypto AG, über die zwischen 1970 und 1993 manipulierte Chiffriergeräte an mehr als 100 Länder verkauft worden sein sollen. Die Einnahmen seien in schwarze Kassen des BND geflossen.