Auftakt zur Europawahl in den Niederlanden

Von: apa

Mit der Stimmabgabe in den Niederlanden startet am Donnerstag die Europawahl. Bis zum Sonntag sind rund 373 Millionen Berechtigte in der EU aufgerufen, 720 künftige Europaabgeordnete zu wählen. Umfragen sagen den rechten Parteien Stimmengewinne voraus. Noch ist unklar, welche Mehrheiten es künftig geben wird. Allerdings könnte sich die EU durchaus verändern. In Österreich wird so wie in den meisten EU-Staaten am Sonntag gewählt.

Die Europawahlen werden am Freitag in Irland und Tschechien fortgesetzt. In den Niederlanden, wo 31 Europaabgeordnete gewählt werden, liegt die Partei für die Freiheit (PVV) des Rechtspopulisten Geert Wilders vorn. Nach Wahlschluss um 21.00 Uhr sollen Exit-Polls veröffentlicht werden. Bei den Parlamentswahlen vor rund sechs Monaten war die PVV überraschend stärkste Kraft geworden. Nach mühsamen Verhandlungen einigte Wilders sich mit der rechtsliberalen VVD des bisherigen Regierungschefs Mark Rutte, der rechtskonservativen NSC sowie der rechtspopulistischen Bauernpartei BBB auf eine Koalition.